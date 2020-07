La Policía de Calvià (Mallorca) clausura una fiesta ilegal en un chalé en Costa de la Calma

PALMA DE MALLORCA, 6 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Calvià ha informado este lunes de la clausura de una fiesta ilegal en un chalé de Costa de la Calma.

En una nota de prensa, los agentes han explicado que la fiesta se localizó a través de una publicación de Facebook, donde se promocionaba una fiesta de trabajadores de temporada de Magaluf en un chalé.

Los agentes constataron que se infringía la normativa actual, ya que no contaba ni con autorización ni con licencia, además de suponer una situación de riesgo debido a la COVID-19.

La fiesta se anunciaba para el sábado como una 'pool party', con la imagen de una piscina y un flotador de unicornio. El precio de la entrada era de 35 euros e incluso ofrecían una versión VIP de 100 euros.

Nueve policías acudieron a primera hora de la tarde y certificaron que se celebraba una gran fiesta con un centenar de personas en la que había alcohol en grandes cantidades, altavoces, DJ y un datáfono.

Todo apunta a que se puede tratar de una actividad clandestina, que según la Ley de Actividades 6/2019 es muy grave, por lo que los organizadores pueden ser sancionados con una multa que va de los 30.001 a los 300.000 euros.

Además, los policías levantaron cinco actas por tenencia de sustancias, una de ellas de óxido nitroso o gas de la risa. Los agentes no pudieron identificar a los individuos propietarios de la droga, que serían sancionados con una multa de 600 euros.

Por otra parte, los agentes policiales han denunciado este fin de semana a 23 jóvenes por incumplir las normativas estando reunidos en espacios públicos.

El viernes por la tarde en Peguera se levantaron cuatro actas por tenencia de drogas, una por falta de respeto, una por portar un cuchillo y otra por no llevar mascarilla.

El sábado a las dos de la madrugada, la Policía Local de Calvià acudió a Magaluf alertados de la posible práctica de botellón. Aunque no se pudo constatar, se denunció a cuatro jóvenes por no mantener la distancia de seguridad y no portar mascarilla.

Hecho parecido tuvo lugar la noche siguiente en un parque de Santa Ponça, en el que se levantaron actas administrativas por no seguir las normas de higiene y distancia de seguridad a seis jóvenes que estaban reunidos. Además, a uno de ellos se le denunció por aportar datos falsos.

Un caso casi idéntico sucedió en Palmanova, en la que se denunciaron a otro grupo de seis jóvenes que no guardaban la distancia de seguridad ni portaban mascarilla.

Finalmente, este lunes a las 05.35 horas, se han denunciado a tres jóvenes por practicar botellón en la playa de Buguenvíl·lea, en la zona de Cas Català. La sanción por práctica de botellón es de 500 euros.