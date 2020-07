La Xunta comunicó a los positivos por covid-19 que no podrán votar el domingo

Santiago de Compostela, 11 jul (EFE).- El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido este sábado en que las personas contagiadas por la covid-19 "no podrán acudir a las urnas" el domingo, algo que "ellos ya saben" porque la Xunta les ha contactado para informarles de esta excepcional situación.

"Los que no podrían acudir son aquellos que tienen diagnosticado que están infectados de la covid-19", ha declarado Rueda, que ha visitado este sábado el Centro de Prensa de las elecciones al Parlamento de Galicia, lugar en el que se seguirá toda la jornada electoral a partir de mañana.

Rueda ha explicado que "las personas que no pueden acudir lo saben perfectamente" y ha añadido que la Consellería de Sanidad "sabe quiénes son y se lo comunicó", por lo que desde la Xunta apelan a la "responsabilidad".

"Entendemos que esta es una circunstancia difícil, pero esto es lo que se determinó y la responsabilidad de estas personas hará que entiendan que en la jornada de mañana no puedan acudir a los colegios", ha matizado el vicepresidente, que ha puntualizado que esas personas, en comparación con el total del censo electoral, no representan "un número significativo", ya que "no llegan a 300".

"Cada persona individualmente tiene ese derecho pero en las circunstancias en las que nos encontramos no lo podrán ejercer. Así se determinó desde el punto de vista sanitario y así lo avaló la Junta Electoral", ha declarado.

Según ha explicado, no va a existir un control o una vigilancia para que efectivamente esas personas no acudan a las urnas, pero ha confiado en que entiendan "por su propio interés, y después por el de los demás, que mañana no podrán votar".

Las personas que estén en cuarentena sin resultado positivo y sin estar pendientes de prueba, en cambio, sí podrán hacerlo, "tomando todas las precauciones", ha asegurado el vicepresidente.

En su intervención, Rueda ha afirmado que espera una jornada electoral "sin incidencias" y ha querido trasladar a la ciudadanía "tranquilidad" ya que se podrá acudir a los colegios electorales "con todas las garantías sanitarias".

"Agradezco que todos los partidos políticos entiendan que hay que llamar a la movilización", ha asegurado el vicepresidente, que quiere que "los votantes decidan libremente la opción política que prefieran" y que sepan que "podrán hacerlo con total tranquilidad porque los colegios electorales están preparados para acogerlos".

"El hecho de acudir a las urnas va a ser absolutamente seguro desde el punto de vista de las garantías sanitarias, con una organización pensada para que la presencia en el colegio para votar se desenvuelva en un entorno absolutamente seguro y fiable", ha afirmado.

Rueda ha animado a una participación "masiva" para que los ciudadanos puedan decidir "el futuro de Galicia en los próximos cuatro años", en unos comicios que, además de estar marcados por la covid-19, se producirán en un día especialmente caluroso en Galicia, con cielos despejados y temperaturas que podrán superar los 36 grados en Ourense, los 35 en Pontevedra, los 34 en Vigo y los 32 en Santiago de Compostela.

"Los datos de la votación por correo invitan al optimismo desde el punto de vista de las ganas de participación, con independencia de la climatología, que eso es algo que no puede depender de ninguna organización", ha declarado Rueda.

El vicepresidente sostiene que los gallegos y las gallegas "seguramente encuentren tiempo para compatibilizar el disfrute de un tiempo magnífico en Galicia con buscar un momento para acudir a los colegios electorales" y ha reiterado que en los colegios habrá más garantías sanitarias, si cabe, que "en muchísimas actividades o lugares a los que se acercarán los gallegos y gallegas durante todo el día".

"El entorno más seguro que se van a encontrar va a ser el colegio electoral", ha afirmado Rueda en el Centro de Prensa, un lugar que mañana será el centro de proceso y recogida de datos y de información general a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, así como de seguimiento de la jornada, el escrutinio y el resultado final de las elecciones.

Se realizarán cuatro comparecencias a lo largo del día, de forma que la primera se producirá a las 10:30 horas, una vez que estén constituidos los 2.400 colegios electorales y las casi 4.000 mesas.

A lo largo del día se realizarán otras dos comparecencias: una a las 12:30 horas de la mañana y otra a las 17:30 horas de la tarde.

Finalmente, una vez se hayan cerrado los colegios y se haya realizado el escrutinio, habrá una última comparecencia, a partir de las 21:30 horas, para informar del resultado final.

Rueda ha insistido en que la ciudadanía podrá "seguir la jornada a tiempo real a través de los canales de comunicación establecidos por la Xunta".