La Xunta dice que "no es de recibo" lo ocurrido con el voto emigrante el 12J

Santiago de Compostela, 15 jul (EFE).- El vicepresidente de la Xunta en funciones, Alfonso Rueda, ha asegurado este miércoles que "no es de recibo" lo ocurrido con el voto emigrante en las elecciones gallegas del pasado 12 de julio y ha considerado que quien tenía competencias para resolverlo no hizo caso -"o por lo menos con la diligencia debida"- a las soluciones aportadas por el Gobierno gallego.

En el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA) para las elecciones del pasado 12 de julio figuran más de 460.000 gallegos con derecho a voto (más del 17 % del censo) de los que únicamente 12.000 pidieron ejercer su derecho.

De estos 12.000, según ha trascendido en los últimos días, solamente lo llegaron a hacer algo más de 5.000, sin que a día de hoy este claro si finalmente su votos llegarán a Galicia para el recuento, que comienza el próximo lunes 20 de julio.

En esta ocasión, además, del voto emigrante, así denominado, depende un escaño por Pontevedra, de momento en poder del PSdeG -su número 15- pero que podría caer finalmente del PPdeG, que lograría de este modo 42 asientos en el Parlamento gallego, ya que únicamente 45 votos separan a ambas formaciones.

Rueda ha insistido en conferencia de prensa en pedir "a quién tenga las competencias, de quién dependa", la empresa pública Correos y el Ministerio de Asuntos Exteriores, ha apuntado, que garanticen que los votos de quienes han ejercido su derecho (esas más de 5.000 personas) lleguen a tiempo para el recuento que comienza el próximo lunes.

"La situación sirve para darse cuenta de que no se puede dar una situación como la de estas elecciones (con el voto emigrante), quizá es más visible porque el resulto electoral no está total cerrado, pero no es de recibo", ha señalado el vicepresidente gallego.

"El voto que ya no se pudo emitir, que no vuelva a pasar; pero el emitido, que hagan todo lo necesario para que puedan estar el lunes: no pueden andar por ahí perdidos", ha señalado Rueda, que ha asegurado que ya alertó de esta situación la última semana, "a medida que iban teniendo noticias" de que estaba ocurriendo esta situación.

Preguntado, además, por sus opciones de seguir como vicepresidente gallego en el nuevo Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo se ha remitido a las competencias del titular de la Xunta y se ha declarado "a disposición".