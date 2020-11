La Xunta plantea ayudas a hostelería y pide al Gobierno bajar IVA al turismo

Santiago de Compostela, 5 nov (EFE).- El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este jueves el establecimiento de ayudas para la hostelería de 1.000 euros por mes de cierre y ha instado al Gobierno central a completar esta iniciativa con la bajada del IVA al sector turístico al 4 %.

En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta, también ha solicitado a los ayuntamientos gallegos que "bonifiquen o eximan" del pago de tributos y tasas a la hostelería durante este año 2020 ya que ve necesario "echar una mano" entre todos a este sector, uno de los más afectados por la covid-19 y que tendrá que cerrar en 60 localidades a partir de este viernes.

Las ayudas que ha estudiado hoy la Xunta son "adicionales" a las ya existentes, ha especificado Núñez Feijóo, quien ha dicho que esta misma tarde se va a negociar en una Mesa con el sector hostelero y turístico esta propuesta, que tendrá un coste global superior a 12 millones de euros en función del número de solicitantes.

La cuantía mínima será de 1.000 euros para un autónomo que tenga un bar o una cafetería sin empleados y, en función del número de trabajadores a su cargo, esta cantidad se incrementará teniendo en cuenta también el recorte sufrido en la facturación y el período de cierre del negocio.

De hecho, podrán incrementarse en 500 euros, hasta los 1.500 euros, en los casos en los que el empresario tenga a su cargo más de 10 trabajadores.

La Xunta calcula que un total de 12.800 establecimientos de hostelería se verán afectados por el cierre decretado en 60 ayuntamientos gallegos, 7.000 de ellos solo en las siete ciudades, durante un mes a partir de este viernes, una cifra que llega a los 21.000 en toda la comunidad.

La ayuda es compatible con las del Plan de rescate de personas autónomas y microempresas de la Xunta, que prevé 1.200 euros para los trabajadores por cuenta propia y otros 4.000 euros para los establecimientos con empleados que estén, o hayan estado, en situación de ERTE y acrediten pérdidas de al menos el 50 % respecto al mismo período del estado anterior.

Sumando estas dos líneas de ayudas, los negocios situados en municipios con limitación de actividad desde el pasado mes de octubre, como Ourense, podrían recibir entre 2.200 euros y un máximo de 7.200 euros.

El Gobierno gallego prevé aprobar la nueva línea de ayudas en este mes de noviembre y con una tramitación "fluida", según Núñez Feijóo, ya que será suficiente con una declaración responsable del propietario, un requisito que está "prácticamente basado en la confianza", ha destacado.

Núñez Feijóo ha vuelto a defender el incremento de las restricciones decretado ayer por el Gobierno gallego y ha pedido no aventurar lo que puede pasar para la Navidad, cuando dejen de estar en vigor estas medidas el 4 de diciembre. "Si van a durar más o no, no lo podemos saber ahora".

Ha insistido en que las limitaciones, del cierre de actividad no esencial y cierre perimetral para 60 ayuntamientos, se han adoptado con "proporcionalidad" y que una de sus finalidades es intentar "salvar" la campaña de Navidad, pero lo que se decida en diciembre dependerá de nuevo del criterio del comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia.

En este sentido, ha advertido de que si el incremento de casos que hubo en la última quincena, en la que se duplicaron hasta alcanzar los 9.895 casos activos actuales se vuelve a repetir "no se podrán bajar las restricciones".

Por eso, ha apelado a la responsabilidad de todos y a ser "prudentes y esperar" para saber lo que habrá que hacer de cara a la Navidad, porque "las motivaciones clínicas siempre pesarán en las decisiones políticas".

Con respecto a las personas que puedan llegar de fuera de Galicia en esas fechas, ha advertido de que cualquier visitante "tiene que cumplir las mismas normas" que hay en los municipios de la comunidad, por lo que no podrán entrar en los 60 que tienen la movilidad restringida.

Ha recordado que entre julio, agosto y septiembre entraron en la comunidad gallega 800.000 personas y la Xunta advirtió entonces de que, al no tener que pasar ninguna prueba PCR, se iba a producir un incremento del número de contagios "que lamentablemente se produjo ya" a partir de septiembre.

Además, ha rechazado Feijóo la posibilidad de haber establecido las restricciones que se inician mañana viernes para toda Galicia, ya que considera que sería "injusto" que sufrieran las mismas limitaciones localidades que no tienen ningún caso activo, que aquellas que tienen una incidencia elevada.

Por otra parte, el Consello de la Xunta ha aprobado una guía para pymes y empleo autónomo frente a la covid-19 sobre cómo actuar cuando se activa la alarma por un positivo en una empresa y cuáles son los criterios de aislamiento de los contactos estrechos para evitar "interpretaciones".