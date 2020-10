La Xunta reúne el comité clínico para decidir sobre el toque de queda y Feijóo sugiere que no se cerrará Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que el comité clínico que asesora al Gobierno gallego desde el inicio de la pandemia se reunirá de inmediato, "si puede ser esta misma tarde", para decidir sobre la concreción del toque de queda en Galicia. Al tiempo, ha sugerido que no habrá por el momento cierre perimetral de la Comunidad dado que los datos no lo hacen "imprescindible".

Tras la Conferencia de Presidentes, el mandatario autonómico ha recordado que estaba previsto que el comité clínico se reuniese este martes, pero ante la decisión del Gobierno central de decretar el estado de alarma y fijar un toque de queda desde las 23,00 hasta las 6,00 horas en el conjunto estatal --con margen para las comunidades de modificar levemente el horario-- se trata de adelantar este encuentro.

Así las cosas, preguntado sobre la decisión que tomará Galicia en relación al horario, ha evitado avanzar cualquier paso y se ha remitido a lo que diga esta comisión. También ha garantizado, preguntado sobre si seguirá la estela de otras autonomías que ya han anunciado el cierre perimetral, que Galicia no tomará ninguna medida que no exijan los datos epidemiológicos.

Más allá de lamentar que el Gobierno central recurra al estado de alarma y al toque de queda, ha lamentado que este se fije de forma generalizada para todo el país, "desde las ciudades de 300.000 habitantes a los núcleos de 5 habitantes".

Y preguntado acerca de si contempla diferenciar los ámbitos rural y urbano en las restricciones, ha defendido que Galicia defendió desde el primer momento que no deberían ser las mismas. "Pero es una opinión de la Comunidad que no comparte el Gobierno central, que no hizo ninguna excepción", ha zanjado.

(Habrá ampliación)