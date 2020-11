La Xunta valorará en la OPE de Sanidad haber trabajado durante la pandemia

Santiago de Compostela, 12 nov (EFE).- El Gobierno gallego valorará de modo especial en la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Sanidad a quienes hayan trabajado durante la pandemia en hospitales y centros de salud y también a aquel personal que preste sus servicios en hospitales comarcales y centros de salud en el rural.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha desvelado este jueves el conjunto de la oferta pública de empleo de la Xunta, que asciende a 7.380 plazas en las distintas modalidades, y cuyas oposiciones "todo parece indicar" que no se podrán celebrar este año, sino en 2021, en una operación "acordeón" con varios procesos acumulados de otros años.

Tras la reunión semanal del Ejecutivo autonómico, Núñez Feijóo ha explicado que la oferta de sanidad se eleva a 985 plazas, de las que 652 serán para facultativos, "la más grande para médicos en Galicia desde 2001" y que representa el "máximo legal" actual, que solo permite cubrir las jubilaciones.

Además de esta decisión, el Consello de la Xunta ha acordado el cese del hasta hoy director general de Comunicación, Lucas Martinón Torres, uno de los principales colaboradores de Núñez Feijóo desde 2005.

La baja se produce a petición propia para iniciar otra etapa profesional "fuera de la política" y "parece que es irrevocable", ha lamentado Núñez Feijóo.

También al margen de la oferta pública de empleo, el presidente gallego ha concretado el anuncio de una partida de 10 millones de euros para créditos de entre 3.000 euros y 0,5 millones para ayudar a pymes y autónomos de diversas áreas, entre ellas la hostelería, pero también el comercio y otras.

Se trata de cantidades acumulables a las ayudas directas anunciadas que se sustanciarán en créditos para devolver en siete años, con tres de carencia, y un interés "testimonial", entre el 0,1 y el 0,2 por ciento, ha señalado el presidente gallego.

Núñez Feijóo ha desarrollado también un informe de Vicepresidencia Primera sobre las medidas que Gobierno central y ayuntamientos podrían aprobar para apoyar al sector de la hostelería y que serían adicionales a las autonómicas de entre 2.200 y 7.000 euros por establecimiento anunciadas la pasada semana.

De este modo, la Xunta propone al Gobierno rebajar el IVA de la hostelería al 4 %, como ya han hecho otros países europeos en donde el peso del sector y el turismo e inferior a España.

También pide al Ejecutivo central que ofrezca ayuda directas, que establezca bonos para incentivar el consumo, que prorrogue los ERTES hasta mayo de 2021, que amplíe la carencia de los créditos concedidos y que bonifique o aplace el pago de cuotas de autónomos, IRPF y Sociedades para todo el sector de la hostelería.

La propuesta de la Xunta, además, anima a los ayuntamientos a agilizar las licencias necesarias, cuando proceda, a eliminar el pago de tributos como el IBI o el IAE y que destine ayudas para que los negocios se puedan adaptar a la nueva situación.

En este punto, Núñez Feijóo ha aludido específicamente a las terrazas, un espacio al que la Xunta destinará una partida específica ya que son y serán "los lugares más saludables para consumir durante mucho tiempo, no solo este periodo. Lo de las terrazas viene para quedarse", ha augurado.

Respecto a las oposiciones, Núñez Feijóo ha incidido en que se trata del "máximo legal" que el Gobierno gallego puede convocar en base a los presupuestos del Estado, por lo que ha mostrado su confianza en que si hay unas nuevas cuentas se pueda variar el criterio.

Ha puesto como ejemplo la convocatoria para sanidad, inicialmente de 985 plazas que podrían ser "3.500" si el Gobierno permitiese convocar "todas las plazas vacantes", a través de un acuerdo en los próximos presupuestos, "al menos a las comunidades que cumplen el déficit público".

"Porque si no parece que da lo mismo cumplir o no cumplir, después se critica que no se cumpla la estabilidad (en el empleo); que es necesaria, evidentemente, pero no la hay porque se impide que la haya", ha asegurado.

A las 985 plazas de Sanidad se suman 2.741 para la administración general, 1.215 para el Consorcio de Servicios Sociales y 3.254 plazas para Educación.

Además, habrá más de 3.000 plazas para la transformación de plazas de personal laboral a funcionarios.

Núñez Feijóo ha incidido en que en 2020 "todo parece indicar" que ya no se podrá celebrar ninguno de estos procesos, ya que el compromiso con los representantes sindicales es avisar al menos con un mes de antelación, por lo que se ha mostrado optimista en poder hacerlo en 2021 "en una operación acordeón" con varios procesos.

Entre otros asuntos abordados en el Consello, además, la Xunta ha analizado la próxima licitación de un contrato de telecomunicaciones para la administración autonómica por tres años y 42 millones de euros y también de una partida de 7,2 millones de euros para la educación concertada dentro de los "162 millones" destinados a educación para adaptarse a la covid.

Por otra parte, Núñez Feijóo ha destacado la intención del Gobierno de seguir promocionando Galicia "como un lugar seguro" frente a la covid, para lo que prevé destinar casi ocho millones de euros a desarrollar campañas de promoción.

Y en empleo, la Xunta ha dado el visto bueno a una partida de 10 millones de euros para formar a 6.000 desempleados y a otra partida de 29 millones de euros para la realización de talleres duales y los programas integrales de empleo para otros 4.628 parados.