El laborismo votará en contra del acuerdo de "brexit" si no cumple los requisitos

El portavoz laborista para el "brexit", Keir Starmer, amenazó hoy con que los diputados del partido votarán en contra del eventual acuerdo del "brexit" al que llegué la primera ministra, Theresa May, si no cumple con los requisitos que exige su formación.

"Seré muy claro, aquí y ahora: si Theresa May llega a un acuerdo que no cumple nuestros requisitos -algo que parece cada vez más probable- los laboristas votarán en contra. No hay peros", afirmó tajantemente hoy en la Conferencia Anual del partido que se celebra en Liverpool (norte de Inglaterra).

Una afirmación que el público asistente a la conferencia recibió entre ovaciones, vítores y aplausos, mostrando así su apoyo a la estrategia del partido.

La formación liderada por Jeremy Corbyn publicó una lista el año pasado en la que reveló seis puntos indispensables para ofrecer su apoyo parlamentario a un acuerdo del "brexit", entre los que se incluía que el Reino Unido conservara los mismos beneficios que tenía en el mercado único comunitario y la unión aduanera.

El político aseguró que no se trata de "frustrar el proceso", sino de "parar un destructivo 'brexit' torie", y de "luchar por nuestros valores y por nuestro país".

Starmer recordó que la primera ministra prometió hace dos años que estaba dispuesta a colmar las expectativas laboristas en las negociaciones con Bruselas sobre la salida del país de la Unión Europea (UE).

Sin embargo, agregó, la propuesta del Gobierno pone "empleos, economía y medios de vida de las personas" en riesgo y no garantiza que no habrá frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.

"Justo cuando necesitamos un Gobierno fuerte, ¿qué vemos por parte de los tories? División, caos y fracaso", manifestó el portavoz.

"No hay un plan creíble para el 'brexit'. No hay una solución para evitar una frontera dura en Irlanda y no hay una mayoría parlamentaria que apoye el plan del Gobierno", sentenció.

Los afiliados laboristas votan hoy en Liverpool qué camino debe seguir el principal partido de la oposición británica respecto al "brexit" en caso de no lograr forzar un adelanto electoral, su principal demanda al Gobierno de May.

En este extremo Starmer contradijo al portavoz laborista de Economía, John McDonell, que ayer manifestó que un segundo referéndum respecto al "brexit" no debería incluir la opción de permanecer en la Unión Europea.

Por el contrario, el portavoz del "brexit" aseveró hoy que "nadie descarta que la permanencia pueda ser una opción" en esa eventual votación, escenificando así las discrepancias internas respecto a este asunto que existen en el partido.