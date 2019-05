Los laboristas solo apoyarán un plan del "brexit" previamente consensuado

Un portavoz del líder laborista, Jeremy Corbyn, advirtió este miércoles de que su formación no apoyará el acuerdo del "brexit" del Gobierno de la conservadora Theresa May si ambos partidos no han logrado introducir previamente modificaciones consensuadas.

El Gobierno británico ha anunciado que el acuerdo volverá a votarse en el Parlamento la primera semana de junio, aunque los partidos conservador y laborista no hayan llegado para entonces a un pacto que evite que sea derrotado en la Cámara por cuarta vez.

May y Corbyn celebraron una reunión este martes en la que la mandataria "tory" recalcó la necesidad de que las actuales conversaciones entre ambas partes puedan concluir pronto con un tratado del "brexit" que supere el trámite parlamentario.

El portavoz laborista recalcó hoy que tanto Corbyn como el resto de su equipo "han dejado clara su preocupación" por estar negociando con un Gobierno que está "en proceso de desintegración".

La primera ministra se encuentra asediada dentro de sus propias filas con exigencias de dimisión, la última de ellas del diputado Peter Bone, quien pidió hoy a May en la Cámara de los Comunes que renuncie a su cargo antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 23 de mayo.

El Reino Unido deberá participar en esos comicios después de que la ruptura con el bloque comunitario se viera postergada hasta el 31 de octubre, por la imposibilidad de la Cámara de los Comunes de dar luz verde al acuerdo de salida que Londres y Bruselas sellaron en noviembre del año pasado.