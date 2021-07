Lambán dice que destacar las ausencias en la Conferencia de Presidentes es una "falta de respeto" para quienes cumplen

ZARAGOZA, 27 (EUROPA PRESS)

"Cada vez que he ido a una Conferencia de esta naturaleza --de Presidentes autonómicos-- y se ha destacado las ausencias habituales, en unos casos de Cataluña y otros del País Vasco, he sentido que es una falta de respeto para quienes cumplimos con nuestras funciones como representantes en las distintas comunidades autónomas". Con estas palabras ha respondido el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, a la decisión del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, no va a asistir al encuentro.

En este contexto, este viernes los dirigentes de las comunidades autónomas de España se encontrarán en Salamanca, con la posibilidad de que el lehendakari, Iñigo Urkullu, tampoco acuda y bajo las críticas de algunos presidentes regionales del PP que han valorado esta conferencia como una reunión sin agenda, falta de debate previo sobre los temas a tratar y que puede quedarse en "una foto bonita".

A esto último, Lambán ha sostenido que es "muy respetuoso" con todos los presidentes autonómicos, "sobre todo", con aquellos que cumplen con sus funciones, "con lealtad al Gobierno y a la Constitución" y que "cuando son convocado por el presidente del Gobierno de España acuden a las convocatorias".

"REEQULIBRAR ESPAÑA"

Lambán ha comentado que en la Conferencia de Presidentes irá "a defender a Aragón, la economía aragonesa" y los 326 proyectos presentados para optar a los fondos europeos.

Ha subrayado, asimismo, su intención de trasladar a sus homólogos que estos fondos son una oportunidad "de oro" para reequilibrar España, para atender a aquellas zonas que han sido menos prioritarias para el Estado.

"Se trataría de que los fondos no se trasladasen exclusivamente a las grandes empresas, sino que si queremos que lleguen hasta el último rincón, han de capilarizarse y, por pequeño que sea un proyecto desde el punto de vista económico, ha de ser atendido si de verdad tiene calidad y se ajusta a las prioridades marcadas por la Unión Europea", ha apuntado.