Lanzan plan de seguridad en el que participó el fallecido ministro argentino de Transporte

Buenos Aires, 26 abr (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, encabezó este lunes el lanzamiento del plan de seguridad para la región metropolitana de Buenos Aires "Paradas Seguras", en cuya preparación había participado el ministro de Transporte Mario Meoni, fallecido el pasado viernes en un accidente de tráfico.

"Mario vivía obsesionado con el problema de la inseguridad en el Gran Buenos Aires, y este plan de "Paradas Seguras" tiene que ver con eso", manifestó Fernández sobre el trabajo de Meoni, que murió a los 56 años cuando viajaba conduciendo a Junín, localidad de la que fue intendente entre 2003 y 2015.

El Programa "Paradas Seguras" tiene como objetivo la creación de 4.000 refugios con cámaras de seguridad, botones antipánico e intercomunicadores conectados con un centro de monitoreo, en paradas de colectivos de 43 municipios de la región metropolitana de Buenos Aires, una de las áreas con mayor índice delictivo del país.

Durante el acto de presentación, además de homenajear a Meoni Fernández se refirió también a la situación de ocupación de camas por covid-19, que desde principios de abril registra un vertiginoso aumento de casos, con porcentajes totales en terapia intensiva del 67,5 % a nivel nacional y del 76.6 % en la ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana.

"No nos podemos dar el lujo de decirle a un argentino no te podemos atender porque no hay camas, y no nos podemos dar el lujo de exigir cada vez más al sistema de salud", declaró

En el contexto de la disputa por diferencias de criterio para prevenir el incremento de los contagios y controlar la curva, que el Ejecutivo nacional mantiene con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Fernández afirmó que "ninguna coyuntura política nos autoriza a dejar de valorar la salud de los argentinos, de las argentinas" y agregó "pensemos en eso, en trabajar juntos, olvidemos por un rato las diferencias", concluyó Fernández.