Las víctimas del franquismo piden al PSOE que actúe ya y aparque la nueva ley

Madrid, 30 ago (EFE).- La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido al PSOE, que este domingo avanzó que aprobará una nueva norma al respecto, "que deje de prometer leyes de memoria y empiece mañana mismo a reparar a las víctimas" con la búsqueda de los desaparecidos.

En un comunicado, la asociación responde al partido que en un manifiesto con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas ha adelantado que el Gobierno presentará próximamente una nueva ley de memoria democrática.

La intención de los socialistas es atender "la demanda de los ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes, para que puedan darles digna sepultura".

Pero la asociación rechaza el plan de los socialistas, pues considera que no hace falta esperar a la aprobación de una ley para ponerse a buscar a los desaparecidos y atender a las familias.

"No queremos ley, queremos que el Gobierno atienda a las familias y se responsabilice de buscar a los desaparecidos. Y que lo haga ya para que deje de morir gente esperando".

El colectivo, que inició las exhumaciones de desaparecidos republicanos en el 2000 y que asegura haber llevado a cabo más de 200 actuaciones, insta al Ejecutivo a abrir mañana mismo una oficina para atender a las familias, ya que, según afirma, la asociación "ha llevado a cabo muchísima más reparación que todo un Estado".

A la asociación les "resulta incomprensible que dos partidos que en sus programas decían apoyar la recuperación de la memoria hayan dejado morir condecorado" a José Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, y "esté dejando morir siendo insignificantes para el Estado a miles de familiares" que fueron detenidos, torturados, asesinados y sus cadáveres escondidos.

"No queremos más palabras, queremos que el Gobierno ejerza lo que es; un poder ejecutivo. ¿Alguien imagina que el Estado no atendiera a las víctimas del terrorismo en el tiempo en que sufrieron atentados y no existía una ley específica?", añade el colectivo.