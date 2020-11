Lasquetty: Se dan condiciones políticas para cuentas votadas por PP, Cs y Vox

Madrid, 2 nov (EFE).- El consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, ha afirmado este lunes que, a su juicio, se dan las "condiciones políticas" en la Asamblea regional para que haya unos presupuestos de cara a 2021 votados por PP, Ciudadanos y Vox, y descarta que vaya a tener "efecto" la moción de censura en el Congreso de los Diputados.

"Creo que sí se dan las condiciones políticas para que haya unos presupuestos votados por los mismos tres grupos que votaron la investidura (los socios de Gobierno, PP y Ciudadanos, además de Vox). No creo que el efecto de debates en el Congreso vayan a afectar, entre otras cosas porque escuché al líder de Vox, Santiago Abascal, decir que ese debate no iba a afectar a la actuación de Vox en los parlamentos regionales", ha explicado este lunes en una rueda de prensa telemática.

Lasquetty "confía" en que "no tiene por qué ser así, en absoluto".

"Con Vox lo que está pendiente es una negociación en la cual tendremos que ponernos de acuerdo", ha dicho, al tiempo que ha añadido que el proceso todavía no ha empezado y que "ni siquiera están definidos cuáles son los puntos de negociación que le interesan" al partido que lidera en la región Rocío Monasterio.

Preguntado sobre si, dada la circunstancia de emergencia, le gustaría que los presupuestos se pactasen con el PSOE, Lasquetty ha dicho que "si el PSOE está dispuesto a pactar unos presupuestos liberales, que apuestan por la iniciativa privada, el gasto público contenido y los impuestos bajos, estaría feliz, porque significaría entre otras cosas que el PSOE de Madrid ha dejado de ser el más antiguo, retrógrado e inmovilista de toda Europa".

Ha añadido que "si se pretendiera que para que los votara el PSOE hiciéramos unos presupuestos socialistas o al modo socialista", "desde luego, para eso, no estaré dispuesto, no lo haríamos, y no lo vamos a hacer en ningún caso".

"Pero insisto, si se quieren sumar a unos presupuestos que son los presupuestos que necesita la Comunidad de Madrid" con "gasto prudente, por supuesto atendiendo las necesidades de la pandemia, pero gasto prudente" y de impuestos "que continúen siendo bajos", "a mí me encantaría que eso lo votara el Partido Socialista", ha apostillado el consejero 'popular'.

Lasquetty ha explicado que el Ejecutivo está preparando los presupuestos autonómicos "pero condicionados evidentemente por las dificultades que ha impuesto este año el calendario tan retrasado que ha impuesto el Gobierno de la nación".

Aunque no puede decir una "fecha precisa" sobre cuánto estarán listas las cuentas, calcula que en las "próximas semanas" se haya "avanzado".

"Ahora estamos reajustando técnicamente y luego será el momento de empezar la negociación con el tercer grupo que apoya al Gobierno o que apoyó la investidura, que es Vox", ha añadido.