Lasso lanza su plan de reformas económicas cobijado por el éxito de la vacunación

Quito, 23 sep (EFE).- El presidente Guillermo Lasso anunció a la nación que este viernes presentará a la Asamblea Nacional una serie de reformas tributarias, laborales y de inversiones para reactivar la alicaída economía ecuatoriana, cobijado bajo el éxito de su plan de vacunación contra la covid-19.

En un mensaje por radio y televisión, el mandatario dijo que su propuesta, denominada "Ley de Creación de Oportunidades", tendrá el carácter de urgencia en materia económica, lo que supone 30 días para su aprobación, pues en caso contrario entrará en vigor por fuerza o imperio de la ley.

Lasso reconoció que su propuesta económica demandará de mucho esfuerzo, pero dijo que, al igual que sucedió con el plan de vacunación, con el empeño de todos se podrán alcanzar los objetivos que permitirán generar oportunidades de bienestar a la población.

"Hoy estamos ante la oportunidad única de reconstruir una economía que durante demasiado tiempo ha sido maltratada y distorsionada por los Gobiernos de turno. Es la oportunidad de corregir vicios que hemos arrastrado durante décadas", afirmó.

Y se mostró convencido de con el plan de vacunación, que ha alcanzado a 9,7 millones de personas, "la inmunidad colectiva" se alcanzará hasta finales de año, lo que permitirá dar mayores garantías para la recuperación económica del país.

IMPUESTOS A LOS MÁS PUDIENTES

La economía nacional, recordó, adolece de grandes problemas como una abultada deuda externa de 63.000 millones de dólares, que representa el 63% del Producto Interno Bruto (PIB), un déficit fiscal de 7.000 millones y cifras de desempleo muy altas, pues sólo 3 de cada diez ecuatorianos gozan de empleo formal.

"En total, 5,8 millones de personas hoy no tienen trabajo fijo", mencionó el mandatario, previo al anuncio de la "Ley de Creación de Oportunidades", que descansará en varios pilares.

El primero consiste en la "simplificación del sistema tributario" y supondrá la eliminación de varios impuestos, aunque no afectará al IVA -que se mantendrá en el 12%-, así como tampoco al precio del gas de uso doméstico.

En su discurso, Lasso no se refirió al decreto aprobado en 2020 por su predecesor, Lenín Moreno, que ha permitido un incremento gradual del precio de los combustibles y que ha sido criticado por amplios sectores sociales.

Sí dijo que se eliminará el cobro del IVA del hospedaje para extranjeros, así como el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en planes de telefonía móvil, videojuegos, vehículos híbridos y eléctricos.

De otro lado, su propuesta considera pedir una mayor contribución para los ecuatorianos que perciban salarios superiores a los 24.000 dólares anuales, quienes representan apenas el 3,5% de la población.

También pedirá una contribución especial y temporal de dos años a menos de 20.000 contribuyentes que tienen un patrimonio superior a los 500.000 dólares.

REFORMA LABORAL

En la parte más susceptible de oposición, abogó por cambiar las relaciones laborales y crear oportunidades para quienes no tienen empleo, aunque aseguró que ello no supondrá vulnerar los derechos consagrados en el Código del Trabajo.

Pero insistió en que es necesario buscar nuevas formas de empleo para los que no lo tienen: "Yo me voy a batir por ese derecho, porque ya viví lo que es la escasez de oportunidades y sé que alguien debe luchar por dárselas a quienes no las tienen".

El nuevo régimen laboral será voluntario y contendrá alternativas como contratos a plazo fijo por cuatro años, después de los cuales se convertirán en indefinidos, entre otras reformas.

"Estamos seguros de que en poco tiempo empezaremos una espectacular reactivación económica con la que cumpliremos la meta de 2.000.000 de empleos nuevos", subrayó Lasso tras indicar que se creará un nuevo marco normativo para generar seguridad jurídica para las inversiones, que aspira que lleguen a 30.000 millones en cuatro años.

Con ese fin, creará la "Secretaría de Alianzas Públicas y Privadas" y se impulsarán incentivos tributarios para las actividades agrícolas.

Lasso hizo un llamado a los sectores sociales que ya han mostrado críticas a este tipo de reformas a analizar y debatir sobre ellas y observar los beneficios que plantea en el marco de un mundo que ha cambiado.

No obstante, remarcó que no permitirá que el país "caiga en el inmovilismo" porque, dijo: "Si queremos llegar al Ecuador de oportunidades, tenemos que escoger una dirección y remar hacia ella".