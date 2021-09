Lastra sobre la mesa con Cataluña: Lo importante no es quién va sino el qué

Madrid, 13 sep (EFE).- La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, no ha confirmado si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, irá a la mesa de diálogo prevista esta semana entre el Ejecutivo y la Generalitat, pero ha dicho que "lo importante no es quién sino el qué".

En una rueda de prensa celebrada en la sede del PSOE, Lastra ha calificado de "buena noticia" la celebración de la mesa, en la que por parte del Gobierno de España está confirmada la participación de los ministros Yolanda Díaz, Miquel Iceta, Félix Bolaños, Isabel Rodríguez y Manuel Castells.

"Supone la agenda del reencuentro, una ventana abierta al diálogo, al reencuentro, a la negociación y al acuerdo, volver a caminar juntos. Cataluña también se merece una recuperación justa como el resto de España, en eso tenemos que trabajar todos de manera decidida", ha declarado.

Lastra opina que "empieza un camino que seguramente no será fácil" ya que "en muchos años no ha habido relación de diálogo ni voluntad real de diálogo", por lo que "hay que superar las desconfianzas", pero ha recalcado el "firme compromiso" para conseguirlo por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ya celebró una primera mesa tras su investidura.

Sobre la presencia en la mesa de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, tras el retraso del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat por la falta de apoyo del Govern catalán, ha dicho que "hay muchas cosas de infraestructuras de las que hablar" con Cataluña.

"Es importante que la ministra el ramo esté en ese mesa, así lo interpretan la ciudadanía catalana y el Govern de la Generalitat, no hay nada extraño en la participación de la ministra", ha asegurado.

Preguntada por la posibilidad de que la mesa aborde las opciones de celebrar una consulta sobre el futuro de Cataluña, ha indicado que los acuerdos a los que llegue el Gobierno con la Generalitat estarán siempre "en el marco del estatuto de Cataluña y la Constitución".

Por su parte, el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, que participará en la mesa, ha comentado en una entrevista en Onda Cero que las negociaciones con Cataluña no serán fáciles, ya que por ejemplo "tras la guerra de Vietnam se estuvo discutiendo mucho tiempo".

"En este caso no hablamos de una negociación después de una guerra, sino para solucionar un conflicto político", ha puntualizado.

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha avisado en una rueda de prensa en el Congreso de que bajo su "prisma personal" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no debería asistir a la mesa de negociación con el gobierno de Cataluña si no están los temas cerrados y ha señalado que lo importante son los acuerdos y el contenido y no la "estética".

Sobre este asunto, la portavoz de la CUP en el Congreso, Mireia Vehí, ha insistido en que sobre la mesa debe estar la autodeterminación y ha señalado, en otra rueda de prensa en la Cámara Baja, que la Diada evidenció que los catalanes quieren soberanía y no autonomía.

Sobre los desórdenes públicos en Via Laietana el día de la Diada el diputado del PDeCAT Sergi Miquel ha incidido en que su formación siempre condena la violencia "la ejerza quien la ejerza, y venga del lado que venga, especialmente cuando va dirigida a medios de comunicación”, ha subrayado.