Lastra culpa al PP de no querer pactar la reconstrucción y preferir la bronca

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha culpado al PP por la falta de acuerdo con este grupo sobre los dictámenes de la Comisión de Reconstrucción, y le ha recriminado que se haya convertido en un "agente de inestabilidad" y en el partido "de la confrontación y el bloqueo" y de la "bronca".

En una rueda de prensa para evaluar las votaciones de esta tarde de los borradores de conclusiones que se someterán al pleno del Congreso el próximo 22 de julio, Lastra ha arremetido contra el PP porque, ha dicho, "en lugar de sumarse a todos los demás" haya decidido "aliarse a la crisis para tratar de derrocar al Gobierno".

Es decir, que según su interpretación si los populares no forman parte de los acuerdos alcanzados con los otros grupos para aprobar los cuatro dictámenes de los grupos de trabajo, ha sido por razones estratégicas, al preferir una política "de tierra quemada" y al plantear "exigencias irrenunciables" como las que han hecho en el grupo de trabajo de Sanidad.

"Les pedimos lealtad, no hacia el Gobierno, sino hacia el país que dicen amar", ha apuntado la portavoz, quien a pesar de todo ha apuntado que los del PP aún están a tiempo de "rectificar" aunque se teme que su líder, Pablo Casado, "no entiende que es momento de responsabilidad, no lo va a entender nunca".

Lastra ha criticado que el PP no desligara el documento sobre sanidad del dictamen referido a la Unión Europea, y ha asegurado que en materia sanitaria el PSOE había pactado con el grupo popular 24 de las 34 enmiendas que había presentado, pese a lo cual no ha sido posible un acuerdo final.

Como "gran escollo" ha mencionado el rechazo del PP al copago farmacéutico y a la universalidad de la sanidad, algo que considera "imposible de comprender" por la necesidad de garantizar el acceso a los medicamentos de todos los españoles y de comprometerse con la sanidad pública más allá de las muestras de apoyo trasladadas a sus profesionales durante la pandemia.

También ha reprochado al PP su "deslealtad" en el ámbito europeo, y más en vísperas del Consejo Europeo "más importante" de la década para España, donde se decidirá el destino de 140.000 millones de euros del fondo europeo para la recuperación.

Frente a ello, Adriana Lastra ha valorado la capacidad del PSOE para llegar a acuerdos con los demás grupos en favor de un pacto que "no es de gobierno ni de partido" sino "de país".

También ha señalado respecto a las dificultades surgidas con Ciudadanos por la enseñanza concertada que el PSOE mantiene su apuesta "clara" por la educación pública "y en ese punto no se va tocar" su documento en las votaciones.

La dirigente socialista ha recordado que por la comisión del Congreso han pasado más de 150 comparecientes y que todos han coincidido en la necesidad de mantener la unidad y de un acuerdo amplio "como el que empieza a hacer realidad". "La pena es que no haya querido estar el PP", ha concluido.