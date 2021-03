Laura Borràs: "Llego querellada de casa al cargo que ocupo"

Barcelona, 14 mar (EFE).- La nueva presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha afirmado este domingo que llega "querellada de casa" al cargo y ha insistido que la causa por presunta prevaricación por la que está imputada es "una causa política".

En declaraciones a TV3, Borràs ha recordado que llega al cargo "con dos querellas del Tribunal Constitucional" y ha lamentado sufrir la "violencia" que implican las mismas.

"Estar en primera línea política en este contexto de persecución de la disidencia política que lleva a cabo el Estado español tiene riesgos", ha subrayado Borràs.

Borràs está siendo investigada por un caso de fraccionamento de contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC).

Al respecto, ha dicho que el caso está fundamentado sobre "informes de la Guardia Civil, mencionada como policía patriótica", y ha apuntado que algunas de las referencias provienen "de una cloaca que lo intenta inundar todo".

"No sería una causa si no estuviese en la línea política en la que estoy ubicada", ha aseverado Borràs, y ha rematado: "No soy ninguna corrupta".

Por otro lado, la recién nombrada presidenta del Parlament ha asegurado que no se puede "normalizar la involución democrática" del Estado y ha apostado por "plantar cara".