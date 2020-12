Laya desoye a Zapatero, que es "libre de expresar su opinión" sobre Venezuela

Bruselas, 7 dic (EFE).- La ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, declaró este lunes que José Luis Rodríguez Zapatero "es libre de expresar su opinión", pero desoyó la recomendación del expresidente del Gobierno español, que ha pedido a la Unión Europea que "haga una reflexión" sobre su posición respecto a Venezuela.

"El señor Rodríguez Zapatero es un ciudadano libre de expresar su opinión, la ha expresado y yo la respeto", dijo González Laya en rueda de prensa posterior a un consejo de ministros de Exteriores de los países de la Unión Europea.

No obstante, la jefa de la diplomacia española señaló que la UE "no puede reconocer el resultado como legítimo o representativo" y España tampoco puede reconocer este resultado" tras unas elecciones legislativas en las que "no se han respetado estándares internacionales mínimos para un proceso creíble".

"No es ninguna sorpresa para nadie, es lo que venido manteniendo en los últimos meses", agregó González Laya sobre los comicios celebrados el domingo en Venezuela en los que el chavismo venció sin sorpresas en las elecciones parlamentarias, marcadas por la alta abstención y el llamamiento al boicot que hiciera el sector de la oposición que respalda al líder Juan Guaidó.

La titular española, no obstante, subrayó que España mantiene "su disposición" a favorecer un "proceso de transición para buscar una solución a la crisis" a través de "elecciones que sean creíbles, libres y justas".

En ese sentido, González Laya señaló que hasta el próximo 5 de enero, cuando se instalaría la nueva directiva de la Cámara, se abre "un proceso de discusión para ver cuál va a ser la postura europea con respecto a la Asamblea Nacional actual y con respecto al presidente encargado, Juan Guaidó.

De cara a esa reflexión, España ha planteado que se debe de "mantener unidad europea y convergencia internacional", aportar una "respuesta consistente con derecho internacional" que "envíe una señal política clara" y garantizar que la UE "pueda mantener la capacidad de apoyo a venezolanos para alcanzar una solución política".

En ese sentido, la ministra española hizo un "llamamiento muy claro" para que "el régimen y la oposición" lleguen a "un acuerdo de mínimos con respecto a la respuesta humanitaria que necesita el pueblo venezolano en estos momentos".

"España sigue con enorme preocupación el deterioro de la situación humanitaria en Venezuela", dijo González Laya, quien preguntada por el papel de España en el debate, dijo que en el Consejo se "escucha con atención lo que diga España y lo que diga Portugal, como países iberoamericanos".