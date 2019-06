La X legislatura arranca este jueves con la constitución del Parlament balear y la toma de posesión de los 59 diputados

El Parlament celebrará este jueves su sesión constitutiva con la que se iniciará oficialmente la X legislatura, y en la que los 59 diputados tomarán posesión de sus cargos. Más de la mitad de ellos lo hará por primera vez, mientras que 24 son veteranos.

La sesión arrancará a las 10.00 horas y al comienzo estará dirigida por una Mesa de Edad. Previsiblemente, será un diputado de Unidas Podemos, Pablo Jesús Jiménez, quien la presida, al tratarse del diputado de mayor edad.

Como secretarias le acompañarán las dos diputadas más jóvenes, Tania Marí (PP) y Gloria Santiago (Unidas Podemos). Una vez abierta la sesión, serán las encargadas de leer la relación de diputados electos y los recursos contencioso-electorales que se hayan presentado.

Después se elegirá la Mesa del Parlament mediante votación con papeleta y urna. Para ser elegido presidente del Parlament es necesario obtener mayoría absoluta; si no se consigue, se repetirá la votación entre las dos personas más votadas y resultará elegida la que obtenga más votos.

Desde 1983, el Parlament de Baleares ha tenido 12 presidentes: Antoni Cirerol (1983-1987), Jeroni Albertí (1987-1991), Cristóbal Soler (1991-1995), Joan Huguet (1995-1999), Antoni Diéguez (1999-1999), Maximiliano Morales (1999-2003), Pere Rotger (2003-2007 y 2011-2012), Maria Antònia Munar (2007-2010), Aina Rado (2010-2011), Margalida Durán (2012-2015), Xelo Huertas (2015-2017) y Baltasar Picornell (2017 a 2019).

Los vicepresidentes se elegirán simultáneamente y serán las dos personas que obtengan mayor número de votos. Si se produce un empate, se celebrarán votaciones sucesivas entre los candidatos, y si no se consigue deshacer el empate, primará el candidato que forme parte de la lista más votada.

Una vez concluidas las votaciones, las personas elegidas ocuparán sus puestos y el presidente podrá comenzar con el juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatut d'Autonomia, seguido del resto de diputados por orden alfabético.

46% DE MUJERES

En el nuevo hemiciclo, el PSIB tiene 19 escaños, seguido del PP con 16, seis por Unidas Podemos, cinco por Ciudadanos, cuatro de MÉS per Mallorca, tres para El PI, tres para Vox -fuerza que entra por primera vez en la Cámara-, dos por MÉS per Menorca y una por Gent per Formentera-PSOE-EUIB. Por Islas, 33 corresponden a Mallorca, 13 a Menorca, 12 a Ibiza y uno a Formentera, según el reparto fijado por la Ley.

Además, la futura Cámara autonómica estará integrada por 32 hombres y 27 mujeres, por lo que el 46 por ciento de la representación es femenina.

En cuanto a la edad, los datos proporcionados por la Cámara permiten observar una tendencia de envejecimiento de los diputados desde la primera legislatura. Así, mientras que en 1983 la media de edad se situaba en 40,7 años, en esta X legislatura esta cifra sube hasta los 48,9 años. En esta nueva legislatura, solo una diputada es menor de 31 años, mientras que hay cinco diputados mayores de 60.

La diputada más veterana de la Cámara es la presidenta del Govern en funciones y candidata a revalidar el cargo, Francina Armengol, que encara su sexta legislatura. Le sigue Jaume Font, que empieza su quinta legislatura. Asimismo, dos diputados empiezan su cuarto mandato, siete afrontan el tercero y 13 serán diputados por segunda vez.

Los grupos de Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox están formados íntegramente por diputados nuevos, mientras que los de MÉS per Menorca y Gent per Formentera tienen exclusivamente veteranos. En el resto se combinan tanto diputados que se estrenan como veteranos.

CUENTA ATRÁS PARA LA INVESTIDURA DE ARMENGOL

Una vez se constituya la Cámara empezará la cuenta atrás para celebrar la sesión de investidura de la presidencia del Govern, que aspira a revalidar la socialista Francina Armengol. En los quince días posteriores a la constitución del Parlament, el presidente de la Cámara conversará con los portavoces y deberá proponer un candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma.

Las formaciones progresistas suman la mayoría suficiente para garantizar la investidura de Armengol, al contabilizar los 19 escaños del PSIB, los seis de Unidas Podemos, los cuatro de MÉS per Mallorca y un escaño de Gent per Formentera (GxF), además de los dos diputados de MÉS per Menorca.

De todas formas, en la improbable hipótesis de Armengol que no obtuviera el apoyo necesario, la votación se repetiría pasadas 48 horas y bastaría mayoría simple para proclamarla presidenta.