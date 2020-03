El lehendakari traslada a la Junta Electoral y al Parlamento vasco el acuerdo de aplazamiento de las elecciones

El presidente vasco ha explicado este lunes en una rueda de prensa en Lehendakaritza el acuerdo adoptado en la reunión que ha celebrado esta mañana con los representantes de los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco.

Según ha explicado, ya se ha dirigido al presidente de Junta Electoral de Euskadi, Juan Luis Ibarra, y a la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, y les ha remitido el acuerdo de los partidos políticos, y el informe sanitario emitido por el viceconsejero de Salud y la propuesta de Decreto que prevé emitir tras la deliberación del Consejo de Gobierno.

"Serán estas dos instancias, la Junta Electoral y el Parlamento, en su Diputación Permanente, quienes aborden esta cuestión", ha indicado el lehendakari que, preguntado por la posibilidad de que la Junta Electoral no avale el acuerdo, ha afirmado que no está "en esa posición" y no se deben "adelantar acontecimientos".

En este sentido, ha apuntado que "en estos momentos estamos en fase de comunicar a partes involucradas" y ha añadido que, por supuestos estamos abiertos a cualquier observación que se pueda plantear".