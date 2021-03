El Lehendakari no asistirá al partido del Final de la Copa entre la Real y el Athletic en La Cartuja

BILBAO, 8 (EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, no asistirá al partido del Final de la Copa del Rey 2020 entre la Real Sociedad y Athletic Club de Bilbao que se celebrará el 3 de abril en estadio sevillano de La Cartuja, ni tampoco lo hará ningún otro representante del Gobierno Vasco, según ha confirmado este lunes el portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria. "Si no puede haber público, nosotros tampoco debemos estar allí", ha asegurado.

En declaraciones a ETB, recogidas por Europa Press, Zupiria ha recordado que el final de Copa que se celebrará a puerta cerrada, sin público, "como debe ser", y ha insistido en que tampoco tiene que haber celebraciones al día siguiente.

Tras señalar que el Lehendakari todavía no ha recibido invitación para asistir a La Cartuja, ha explicado que el Gobierno ha decidido que ni Iñigo Urkullu "ni ningún otro representante" del Ejecutivo vasco irá a ese partido.

También se ha referido a la noticia de que se han concluido en el Museo Marítimo de Bilbao-Itsasmuseum los trabajos de restauración de la Gabarra del Athletic que entran en su fase final con la prueba del agua, para apuntar que espera que sea para comprobar "que no se hunda, no para prepararla para una celebración". "Creo que no deberíamos estar fomentando ninguna ilusión en torno a una celebración masiva en este momento", ha apuntado.