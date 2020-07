Lesmes recuerda por cuarta vez a las Cortes la necesidad de renovar el CGPJ

Madrid, 15 jul (EFE).- El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha dirigido este miércoles sendas cartas a las presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Pilar Llop, en las que recuerda por cuarta vez la necesidad de renovar el órgano de gobierno de los jueces.

El mandato de cinco años del actual órgano de gobierno de los jueces venció el 4 de diciembre de 2018, recuerda el CGPJ.

El 10 de enero de 2019 Lesmes dirigió una primera misiva a los entonces presidentes del Congreso, Ana Pastor, y del Senado, Pío García-Escudero, en vista de que transcurrido más de un mes desde la finalización del mandato no se había producido la designación de los nuevos vocales.

Lesmes volvió a remitir cartas con la misma petición a los nuevos presidentes de las cámaras Meritxel Batet y Manuel Cruz el 10 de julio siguiente y reiteró la demanda el pasado 23 de diciembre ya con Batet y Llop al frente del Congreso y del Senado respectivamente.

En las cartas remitidas este miércoles el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo señala que es consciente "de que las circunstancias producidas durante el año 2019, con la disolución anticipada de las cámaras y la celebración de dos procesos electorales, inevitablemente condicionaron la culminación de la renovación".

Añade que "en 2020 se ha producido en nuestro país una situación totalmente imprevista derivada de la dura crisis sanitaria y de la declaración durante meses del estado del alarma que también es obvio ha incidido en dicho proceso, como lo ha hecho lamentablemente en la actividad ordinaria de todas nuestras instituciones".

"Sin embargo finalizado ya el estado de alarma y superados los momentos más duros de la pandemia creo necesario volver a recordar el mencionado mandato legal del artículo 568 de la Ley Orgánica del Poder Judicial solicitando que las medidas de esa Cámara para su efectivo cumplimiento sean adoptadas a la mayor brevedad posible", indica Lesmes en las cartas.

Lesmes inició los trámites para la renovación del CGPJ el 3 de agosto de 2018, cuatro meses antes de la fecha de expiración del mandato, tal y como dispone la Ley, fecha en la que dio traslado a los entonces presidentes del Congreso y del Senado del acuerdo por el que se disponía el inicio del procedimiento para la renovación.

El 26 de septiembre siguiente les remitió asimismo las candidaturas a vocales del CGPJ por el turno judicial definitivamente proclamadas.

Precisamente sobre este asunto el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha dicho este miércoles en TVE que "es llamativo cómo se nos puede llenar la boca invocando la Constitución y su cumplimiento y algo clave para el funcionamiento de nuestras instituciones, como la renovación del CGPJ y la parcial del Tribunal Constitucional, el PP no quiera entrar en ese debate".

"Se ha hecho un acercamiento con el Partido Popular y con todos los grupos pero por el número de diputados el PP es un grupo tremendamente significativo para salir de este bloqueo", ha añadido.

Campo ha insitido en que "el mandato constitucional es claro y transparente y hay que cumplirlo y después podemos entrar en debates y en reflexiones sobre si hay un modelo mejor o peor".

"No se explica otra situación que no sea la se sentarse a negociar la renovación de órganos constitucionales, que no es un problema de cuotas ni de poder de un partido o de otro" sino de "unas renovaciones en plazo" y "lo que no se ajuste a eso es inadmisible en un estado de derecho", ha concluido.