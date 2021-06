El letón Cilevics cree que igual que se indultó a los autores del 23-F se puede indultar a los presos del procés

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El diputado letón Boriss Cilevics, autor del controvertido informe en el que se defiende la reforma de los delitos de sedición y rebelión y el posible indulto de los presos del procés, ha insistido este lunes en que las penas dictadas contra ellos fueron "desproporcionadas" y ha defendido que se les puede indultar igual que se hizo con los autores del 23-F.

Cilevics ha defendido ante el pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa su informe '¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?' centrado expresamente en Turquía, y en la persecución del partido kurdo HDP, y en España y la situación en Cataluña.

Aunque ha reconocido que "son dos países muy diferentes con culturas jurídicas distintas y problemas diversos", ha recalcado que "no se ha observado nada igual" en ningún otro de los 47 estados que componen el Consejo de Europa.

Asimismo ha defendido que se trata de un "texto equilibrado" que busca defender los principios de democracia y Estado de derecho y no ceder "frente a los que quieren usar este informe para promocionar el separatismo".

En todo caso, ha insistido en que las penas dictadas contra los presos del procés son "desproporcionadas", parecidas a las que se imponen a "asesinos y violadores", aunque ha reconocido que algunas de las declaraciones formuladas por los políticos independentistas "llevaron a acciones inconstitucionales", como la celebración del "referéndum ilegal".

Cilevics ha expresado sus "dudas" respecto a la interpretación amplia que tuvo que hacer el Tribunal Supremo del delito de sedición, puesto que no hubo un "elemento de violencia". "No digo que la organización de un referéndum no pueda en absoluto ser objeto de sanciones", ha añadido, insistiendo en que aunque hubo "claramente desobediencia" las penas fueron "desproporcionadas".

En su opinión, "existen muchas formas de resolver este problema como por ejemplo los indultos individuales o la reforma de las disposiciones en el parlamento. "Si el Gobierno anterior encontró una justificación suficiente para indultar a los coroneles que efectuaron una tentativa de golpe en 1981 por qué no ahora", ha preguntado.

PPE: EL INFORME CREA UN PROBLEMA

Tras él han expuesto su postura los representantes de los grupos parlamentarios europeos, que se han dividido entre apoyos y críticas al informe. Por parte del Partido Popular Europeo, la griega Theodora Bakoyannis ha defendido que no se puede situar a España y Turquía en el mismo informe porque son dos situaciones "totalmente distintas". A su juicio, Turquía tiene un problema de Estado de Derecho, algo que no sucede en España. "Si apoyamos este informe crearemos un problema", ha avisado.

En este sentido, ha sostenido de que en España no se persiguen manifestaciones sino "actos ilegales" y ha recordado que la integridad territorial es "uno de los valores más preciados para una democracia". Además, ha subrayado que las condenas se produjeron por delitos de sedición, desobediencia y malversación, no por expresar opiniones. Y prueba de ello, ha apuntado, es que los partidos independentistas gobiernan ahora en Cataluña.

En cambio, ha apoyado la concesión de indultos el representante de ALDE, grupo en el que está integrado Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Su portavoz, el francés Jacques Maire, ha reconocido que se produjeron actos contrarios a la Constitución, pero ha sostenido que las penas aplicadas fueron "desproporcionadas si se comparan con las acciones llevadas a cabo".

También se han manifestado a favor el representante de la izquierda europea, Tiny Kox, quien ha apuntado que España es "una democracia plena" en la que sin embargo "subsisten problemas". Por ello, ha calificado de "halagüeñas" las noticias sobre la concesión de los indultos en el Consejo de Ministros de este martes.