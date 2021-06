El letón Cilevics sostiene que igual que se indultó a los autores del 23-F se puede indultar a los presos del procés

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El diputado letón Boriss Cilevics, autor del controvertido informe en el que se defiende la reforma de los delitos de sedición y rebelión y el posible indulto de los presos del procés, ha insistido este lunes en que las penas dictadas contra ellos fueron "desproporcionadas" y ha defendido que se les puede indultar igual que se hizo con los autores del 23-F.

Cilevics ha defendido ante el pleno de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa su informe '¿Deberían los políticos ser perseguidos por declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato?' centrado expresamente en Turquía, y en la persecución del partido kurdo HDP, y en España y la situación en Cataluña.

Aunque ha reconocido que "son dos países muy diferentes con culturas jurídicas distintas y problemas diversos", ha recalcado que "no se ha observado nada igual" en ningún otro de los 47 estados que componen el Consejo de Europa.

Asimismo ha defendido que se trata de un "texto equilibrado" que busca defender los principios de democracia y Estado de derecho y no ceder "frente a los que quieren usar este informe para promocionar el separatismo".

En todo caso, ha insistido en que las penas dictadas contra los presos del procés son "desproporcionadas", parecidas a las que se imponen a "asesinos y violadores", aunque ha reconocido que algunas de las declaraciones formuladas por los políticos independentistas "llevaron a acciones inconstitucionales", como la celebración del "referéndum ilegal".

Cilevics ha expresado sus "dudas" respecto a la interpretación amplia que tuvo que hacer el Tribunal Supremo del delito de sedición, puesto que no hubo un "elemento de violencia". "No digo que la organización de un referéndum no pueda en absoluto ser objeto de sanciones", ha añadido, insistiendo en que aunque hubo "claramente desobediencia" las penas fueron "desproporcionadas".

En su opinión, "existen muchas formas de resolver este problema como por ejemplo los indultos individuales o la reforma de las disposiciones en el parlamento. "Si el Gobierno anterior encontró una justificación suficiente para indultar a los coroneles que efectuaron una tentativa de golpe en 1981 por qué no ahora", ha preguntado.