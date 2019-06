Los letrados del Congreso abogan por no alterar la mayoría absoluta porque los diputados suspendidos mantienen el acta

La Mesa del Congreso ha recibido a última hora de este martes el informe que encargó a los servicios jurídicos de la institución sobre la necesidad de rebajar o no la mayoría absoluta del Pleno tras la suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva y siendo juzgados por el 'procés': Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts per Catalunya.

Su conclusión es que no debería moverse la mayoría absoluta de los 176 escaños actuales porque la suspensión de los cuatro diputados se refiere a sus derechos y deberes, pero "no puede afectar al cómputo legal del número de miembros de la Cámara, ya que se les priva del ejercicio, pero no de la titularidad del cargo".

