Los letrados no avalan el acuerdo JxCat-ERC porque "no subsana errores"

Los letrados del Parlament no han avalado el acuerdo alcanzado entre Junts per Catalunya (JxCat) y ERC sobre los cuatro diputados suspendidos de la formación liderada por Carles Puigdemont porque, a su entender, "no subsana los errores" sobre los que ya habían alertado esta mañana.

Las cúpulas de JxCat y ERC han alcanzado esta tarde un acuerdo para desencallar el voto delegado de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo, tras la reunión al más alto nivel que se ha celebrado en el despacho del president Quim Torra en el Parlament.

El acuerdo pasa por que los cuatro diputados de JxCat afectados -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull- registren un escrito individual en el que avalen el documento que a su vez ha presentado esta mañana el portavoz de su grupo, Albert Batet, anunciando que "continuará votando en representación" suya e invocando la delegación de voto que ya ejercían desde la primavera.

Uno de los puntos incluidos en este acuerdo político prevé que la Mesa valide el escrito de Batet, mientras que en otro de sus puntos se contempla que los cuatro diputados de JxCat envíen un documento individual en el que suscriban el ya presentado por el portavoz de su grupo.

Sin embargo, en la reunión posterior que celebra esta tarde la Mesa del Parlament para validar ese pacto, los letrados de la Cámara no han avalado el acuerdo JxCat-ERC al advertir de que "no subsana los errores del documento de esta mañana" que había presentado JxCat, según han explicado a Efe fuentes conocedoras de la reunión.

En todo caso, según han remarcado al respecto fuentes parlamentarias, la decisión final al respecto será de la Mesa de la Cámara y del presidente del Parlament, Roger Torrent, dado que la opinión de los letrados es consultiva y no vinculante.

En la reunión de este órgano por la mañana, el letrado mayor, Joan Ridao, y el secretario general del Parlament, Xavier Muro, habían alertado a JxCat de que sus cuatro diputados suspendidos debían presentar un escrito firmado por cada uno de ellos, en el que designaran explícitamente a un sustituto o, de lo contrario, sus votos no se podrán contabilizar en el plenario.

Los letrados consideraban así que el formato del escrito de JxCat no es válido, dado que no se habla explícitamente de "designar" a un sustituto para que ejerza su voto, la fórmula que precisamente utilizaron el pasado martes los diputados republicanos Oriol Junqueras y Raül Romeva, ambos en prisión preventiva.

Si bien el acuerdo entre JxCat y ERC contempla que los cuatro diputados entreguen un escrito firmado por cada uno, como pedían los letrados, finalmente se ha mantenido la fórmula utilizada por Batet en su escrito y que los letrados insisten en que "no subsana los errores" detectados.