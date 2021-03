Letta negociará con el Cinco Estrellas para crear una alianza progresista

Roma, 16 mar (EFE).- El nuevo secretario del Partido Demócrata (PD) italiano, Enrico Letta, aspira a sanar las divisiones internas en su formación y crear una alianza progresista para las elecciones de 2023, negociando también con el Movimiento 5 Estrellas (M5S).

Italia debate si bajar el umbral del voto a los 16 años

Saber más

"El país debe ir a un debate entre dos vastos campos: por un lado las derechas, con Matteo Salvini y Giorgia Meloni, y por otro una alianza de centroizquierda guiada por el PD y que hablará con el M5S", dijo en un acto con los corresponsales en Roma.

El PD y el M5S gobernaron juntos desde septiembre de 2019 hasta que el pasado enero su primer ministro, Giuseppe Conte, dimitió por falta de mayoría en el Parlamento y fue sucedido por Mario Draghi, apoyado por casi todos los partidos para afrontar la pandemia.

No obstante, este acercamiento entre la tradicional formación de centroizquierda de Italia y el partido "anticasta", acérrimos rivales hasta hace poco, ha sido motivo de disputa en el seno de ambos grupos.

De hecho, fue una de las razones por las que el anterior líder del PD, Nicola Zingaretti, valedor de ese pacto, dimitió hace dos semanas, asediado por las críticas internas y por las constantes pugnas de facciones.

El ex primer ministro Letta lo tiene claro y apuesta por seguir negociando con el Cinco Estrellas para fraguar una alianza capaz de vencer en 2023 a la coalición de derechas, ganadora en todas las encuestas electorales.

No obstante es consciente de que esta labor requerirá muchas horas de negociación: "Para tejer (esta alianza) hará falta mucho hilo, pero en estos años me he cargado de paciencia", comentó.

Letta, de 54 años, aseguró que ha vuelto a la política italiana para "preparar el después" de la crisis y llevar al partido a las elecciones de 2023, para lo que en verano lanzará una especie de congreso.

Lo ha bautizado "Ágora democrática" y abrirá un debate cultural y político para pensar un partido guiado por la idea de "proximidad" con el electorado y reflexionar sobre la democracia en la era digital, pues, la actual, dijo, "está enferma".

Por otro lado, defendió sus dos primeras propuestas: adelantar la edad de voto a los 16 años (para la Cámara de los Diputados el elector tiene que ser mayor de 18 y para el Senado, de 25 años) y dar la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en Italia.

El país atraviesa "un invierno demográfico" y el futuro "debe ser afrontado otorgando más peso a los jóvenes", explicó

También abogó por la colaboración entre Italia y España, tal y como viene haciendo en estos años como coordinador del Foro de Diálogo entre estos dos países, que el pasado octubre alcanzó su XVII edición.

Letta recordó que Italia y España tienen "intereses comunes" y consideró "equivocada" la competición que vivieron en la década de 1990 y de los 2000 por la hegemonía en el área de la Europa meridional.

Ahora ambos países acumulan alrededor de la mitad de los fondos de la Unión Europea para afrontar las consecuencias de la pandemia en el programa Next Generation EU.

El reto, subrayó, será "usar bien" estos recursos para que el programa, con deuda común, no solo se quede en una respuesta a la pandemia sino que permanezca en el futuro como "fuente de recursos" que dé al continente mayor competitividad ante otras potencias, como Estados Unidos y China.