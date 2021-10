Levy (PP) dice que "se equivoca el que tiene otra preocupación que no sea que Casado sea presidente del Gobierno"

"No desunamos fuera lo que unimos dentro", ha instado a los 'populares'

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Comité de Derechos y Garantías del PP, Andrea Levy, ha asegurado este viernes que el PP "no debe estar centrado en crear problemas" y sí en que el líder de los 'populares', Pablo Casado, sea "presidente" del Gobierno de la Nación.

"Se equivoca el que tiene otra preocupación que no sea seguir forjando esa alternativa de Gobierno que es el PP y que Casado sea presidente del Gobierno", ha trasladado a las puertas de 'Génova' antes del Comité Regional del PP.

Para Levy, "esta es la voz mayoritaria que expresan los afiliados y una mayoría de españoles", por lo que entiende que "no pueden decepcionar con un espectáculo de desunión que protagoniza el Gobierno". "Lo más importante es seguir siendo ejemplares y no polémicos", ha instado.

La también delegada de Cultura en el Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que "los estatutos se van a cumplir como se han cumplido siempre", y ha recordado que "Casado salió de un congreso tras un proceso de primarias", y que "de la reciente convención han salido todos unidos".

"No desunamos fuera lo que unimos dentro; no creo que haya razones fuera para que esto se desuna. El PP y los miembros de la Junta Directiva serán responsables. No debemos estar centrados en crear problemas, y sí soluciones", ha concluido.