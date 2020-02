Los liberales desoyen a Cs y evitan pedir un debate sobre Ábalos y Venezuela en el próximo pleno de la Eurocámara

Ciudadanos había anunciado que este asunto se abordaría a iniciativa de su grupo en la Conferencia de Presidentes que reúne a los jefes de grupo y al presidente de la Eurocámara, David Sassoli, para fijar la agenda del pleno y que contaría con el apoyo de populares (PPE) y socialistas (S&D).

Sin embargo, esta petición no se ha llegado a tratar en la reunión porque "no se ha puesto sobre la mesa", según han indicado a Europa Press distintas fuentes parlamentarias. "Se ha aprobado el orden del día y no hay nada sobre Venezuela, ni nadie lo ha pedido", han explicado.

Fuentes de la formación naranja achacan el giro a que el representante de los liberales en la Conferencia de Presidentes no era el jefe del grupo, el rumano Dacian Ciolos, sino uno de sus vicepresidentes y aseguran, además, que cada familia tiene limitado el número de asuntos que presentar.

Otras fuentes de Renovar Europa, no obstante, apuntan que la iniciativa anunciada por Ciudadanos no llegó a tratarse en las reuniones del grupo, lo que impidió que contara con los apoyos para ser elevada a la reunión en la que se debían decidir los cambios de agenda.

El objetivo era incluir un debate promovido por el eurodiputado de Cs Jordi Cañas para pedir a la Comisión Europea que investigue el encuentro entre Ábalos y Rodríguez, alto cargo del régimen de Nicolás Maduro que tiene vetada la entrada y tránsito por suelo de la UE por su implicación en violaciones de los Derechos Humanos en Venezuela.

Con todo, Ciudadanos mantiene el interés de que esta cuestión llegue a Estrasburgo, por lo que Cañas prevé tomar la palabra al inicio de la sesión plenaria para insistir en la necesidad de modificar la agenda parlamentaria y discutir sobre las consecuencias del encuentro entre Ábalos y la vicepresidenta de Maduro sancionada por la UE.

La formación naranja da por hecho que la llamada de Cañas contará con el respaldo del resto de liberales europeos, según fuentes del partido, que no aclaran si existen contactos con otros grupos para sumar los apoyos que serían necesarios para que el debate prosperase.