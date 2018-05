Un juez deja en libertad al investigado por cortar las vías del AVE 8N en Girona

La titular del juzgado de Instrucción 4 de Girona ha dejado en libertad a Emmanuel D. de 26 años, el activista investigado por cortar las vías del AVE en Girona durante la huelga general del 8-N, acto que duró unas 8 horas y en el que participaron 10.000 personas.

El joven, que fue detenido anoche por los Mossos d'Esquadra, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la juez, que le ha mantenido los cargos por los que estaba imputado de coacciones y desórdenes públicos.

Ya fuera de los juzgados, y tras ser vitoreado por medio centenar de personas que le han ido a mostrar su apoyo, ha insistido en que no ha declarado porque no reconoce al tribunal que lo ha encausado y porque "las movilizaciones de la huelga del 8-N no puedan ser delito" al estar incluidas dentro de la libertad de expresión.

Además, ha denunciado que se le ha imputado "en base a la existencia de ficheros policiales" y se ha reafirmado en que "la desobediencia es la única vía para hacer efectiva la República".

Su abogado defensor, el exdiputado de la CUP Benet Salellas, ha avanzado que en los próximos días pedirá que se archive definitivamente la causa.

El joven ya había sido citado a declarar ante la juez en dos ocasiones a principios y mediados de abril, pero no compareció, por lo que a mediados de mayo la juez dictó una orden de detención para que se presentara en el juzgado.

Finalmente, anoche los Mossos le detuvieron, y sobre las 00:30 horas los CDR informaron de esta detención y convocaron una protesta a las 09.00 horas de hoy ante la comisaría de Vistalegre de Girona, donde los Mossos han dispersado a empujones a los congregados, cuando el detenido ya había sido trasladado al edificio judicial.

Por este motivo, las 50 personas que estaban en la comisaría se han desplazado hasta los juzgados con una pancarta en la que se podía leer "Yo también corté las vías por la República. Absolución imputado Huelga General 8-N Girona", y han reclamado la absolución de Emanuel D.

Varios efectivos de las brigadas antidisturbios y ARRO han acudido a los juzgados y han impedido el acceso de los manifestantes al edificio, en el que se han hecho unas pintadas y grafiti en las que se puede leer "Yo también soy CDR" u "8-N Ema absolución".