El líder del PSOE-M dice que el candidato para Madrid será del partido

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha negado hoy que haya habido negociaciones con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sobre la posible inclusión de ésta en la lista para el Ayuntamiento de la capital y ha señalado que el candidato socialista será "muy potente" y del partido.

En declaraciones a los medios a su llegada al pleno de la Asamblea de Madrid, Franco ha insistido en que mantuvo con Carmena un "encuentro informal" donde le dijo que sería "una buena candidata".

"Hasta ahí el ofrecimiento entre comillas que ha existido", ha comentado.

Franco, que también es portavoz adjunto del PSOE-M en la Asamblea, ha negado que haya habido negociaciones sobre este asunto con Carmena, que en las pasadas elecciones municipales encabezó la lista de Ahora Madrid.

"En absoluto, nada, al no haber ofrecimiento no hay negociación. La negociación en política (...) se hace después de las elecciones, en función del resultado es cuando se negocia", ha añadido.

Además, ha señalado que el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid será una persona "muy potente" y "del PSOE", al igual que en la Comunidad y en "todos los pueblos" de la región, y ha negado que no haya opciones.

"Tenemos magníficos candidatos, cientos magníficos y alguno de ellos será finalmente el candidato a la Alcaldía", ha apuntado.

El líder de los socialistas madrileños ha dicho que le tiene "mucho respeto" a Carmena, pero ha sostenido que esto "no quiere decir para nada que pretenda" que sea la cabeza de lista del PSOE-M para el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones municipales de 2019.

"Que me guste, la respete, comparta muchas cosas no quiere decir que le haga un ofrecimiento formal porque no soy quién, en mi partido eligen los militantes", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz del PSOE-M en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha dicho que no es partidario de que haya "ningún tipo de acuerdo previo" a las elecciones.

"Si luego hay que hacer cualquier tupo de alianzas con alguien, que sea como consecuencia de la decisión de los ciudadanos, es decir, de las urnas, y para poder dar estabilidad y viabilidad al Gobierno", ha declarado.