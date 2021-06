Líder chavista acusa a rector electoral opositor de sabotear comicios

Caracas, 9 jun (EFE).- El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, acusó este miércoles a uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), el opositor Enrique Márquez, de querer "sabotear" los comicios, luego de que el antichavista denunciara que iba a iniciar una investigación por mal uso de recursos del canal del Estado.

"Su única función es sabotear los procesos electorales desde dentro, esa es su única función, no hay otra función, si cree que convence (de lo contrario), no (...) Esa es su única función y esa (investigación) es parte de su trabajo de sabotear", dijo Cabello en su programa semanal "Con el mazo dando" que emite el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV).

Márquez escribió este martes un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que aseguró que, en su condición de presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento del CNE, informaba "a los venezolanos del inicio de una investigación y procedimiento administrativo al canal del Estado por uso irregular de recursos públicos con fines partidistas".

El rector precisó que, "muy particularmente", el canal "se ha ocupado de promocionar al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y su proceso candidatural interno, de manera absolutamente parcializada".

Como ejemplo "grave e ilustrativo" citó "Con el Mazo Dando", por dedicar "buena parte de la transmisión" del pasado 2 de junio, "no solo a detallar el proceso interno de su partido, sino a abogar por candidaturas específicas".

Al respecto, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) replicó este miércoles que su organización comenzó "un proceso interno y hay que explicarle a la gente".

"Ahora, ¿como explicamos a la gente (el proceso), con señales de humo? El día que los partidos de oposición hagan un procedimiento para escoger a sus candidatos yo lo explico aquí", subrayó.

Cabello le dijo a Márquez que él "no es un poder", sino que forma parte de uno, ya que el CNE es uno de los cinco que componen el Estado venezolano.

"Usted es parte de un poder, yo soy un diputado, yo no soy un poder, soy parte de un poder, el Legislativo, usted es parte del poder electoral, hay una gran diferencia de origen. Yo soy electo por el voto popular (...) usted es electo por el voto de los que son electos por el voto popular", aseguró Cabello.

Los miembros del CNE, actualmente compuesto por tres oficialistas y dos opositores, son elegidos por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, que renovó el consejo electoral el 4 de mayo pasado.

Finalmente, le dijo a Márquez que sabe que es un "escuálido", nombre con el que los chavistas se refieren despectivamente a los opositores, pero le reclamó que "haga el esfuerzo" porque, aseguró que no fue elegido para que beneficie "a un grupo y ataque a otro".

"No te pusieron para eso, mejor dicho, no te pusimos", concluyó Cabello en referencia a su rol como diputado antes de comentar que no fue el día en que Márquez fue electo.