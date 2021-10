El líder de Cs Aragón dice que todos los órganos del partido "funcionan con absoluta normalidad" pese a las dimisiones

ZARAGOZA, 26 (EUROPA PRESS)

El líder de Ciudadanos (Cs) en Aragón, Daniel Pérez Calvo, ha afirmado este martes, en un comunicado dirigido a la militancia, que todos los órganos del partido "funcionan con absoluta normalidad", en referencia al Comité Autonómico, los provinciales y el local de Zaragoza, después de que la mayor parte de los miembros de las juntas directivas de las tres agrupaciones de este partido en la ciudad de Zaragoza hayan presentado su dimisión, continuando como afiliados de base.

Pérez Calvo ha comentado que quienes han dimitido de las juntas directivas de las agrupaciones tenían concertada una reunión para este miércoles y, "por la razón que sea, han preferido actuar del modo en que lo han hecho, antes de poder compartir con ellos la información". También ha dicho que se darán a conocer "muy pronto" los nombres de las personas que gestionarán las tres agrupaciones hasta que los afiliados elijan a los nuevos responsables de las juntas directivas.

El líder de Cs Aragón ha señalado que su honestidad y comportamiento ético en determinados aspectos de su relación con Cs han sido puestos "en cuestión" por varias publicaciones, indicando que son "cuestiones internas que se remontan a hace casi dos años y quedaron suficientemente aclaradas" sin que se derivara ninguna responsabilidad por su parte.

"Considero el tema zanjado por más que haya quien intente ponerlo ahora de nuevo en la palestra como excusa para justificar sus propias decisiones personales. No obstante, estoy como siempre, a vuestra disposición para hablar de este tema o cualquier otro", ha dicho Pérez Calvo a los militantes.

FECHA DE AFILIACIÓN

El líder del partido naranja en Aragón ha dejado claro que es "falso" que él o cualquier otro actual dirigente de Cs "haya manipulado" su fecha de afiliación, una acusación "que cae por su propio peso" dado que él mismo hizo pública su incorporación el 25 de junio de 2019. Ha apuntado que paga sus cuotas y hace sus aportaciones al partido "de manera ininterrumpida" desde el 1 de julio de 2019 y que su ficha de afiliación solo ha sido modificada para "poner la tilde al apellido Pérez".

"Desconozco si en el momento de convocar las primarias para elegir al nuevo comité ejecutivo del partido surgió algún tipo de duda sobre si habían transcurrido ya los seis meses preceptivos desde mi afiliación para poder formar parte de la candidatura 'Unidos y adelante', según se tomara como referencia la fecha de convocatoria de la asamblea extraordinaria, 30 de noviembre de 2019, o bien la de la convocatoria del proceso de primarias, el 13 de enero de 2020", ha expuesto.

A esto ha añadido: "Lo que sí sé y así consta en toda la documentación relativa a ese proceso es que el Comité de Garantías, organismo que actúa de manera autónoma e independiente del partido, me declaró apto para poder incluirme en la citada lista, en los últimos puestos por cierto".

Daniel Pérez se ha quejado de que hay, incluso, "quien ha tratado de justificar la supuesta manipulación de las fechas en el tirón" que su nombre podía tener entre los afiliados.

"Seamos serios: Yo era un desconocido para la militancia --ni siquiera era aún el portavoz orgánico en Aragón--, si se compara mi relevancia y notoriedad de entonces con la de personas como Edmundo Bal, Sara Giménez o José Ramon Bauzá, que tuvieron que esperar un tiempo para entrar en la nueva ejecutiva, sin que ello les impidiera hacer campaña en favor de la candidatura".

"¿Qué problema habría habido en mi caso para seguir el mismo procedimiento? ¿No pensáis que, puestos a falsear fechas y conseguir personas de relumbrón para tirar de la lista, habría tenido más sentido maquillar la fecha de incorporación de alguno de ellos y no la mía?", ha esgrimido el dirigente de Cs.

Daniel Pérez Calvo ha continuado afirmando: "Ni se hizo en ese caso, ni se hizo en el mío. Todos sabemos que el hecho de que mi nombre apareciera o no en la lista inicial no influía para nada en el resultado final de unas primarias en las que la candidatura 'Unidos y adelante' arrasó en porcentaje de voto frente a la candidatura rival".

CONTRATADO COMO ASESOR

A su juicio, el origen de este "infundio o confusión" es "la existencia de otra fecha solapada con la anterior, 19 de febrero de 2019", que le vincula "de lleno" a Ciudadanos, ya que entonces comenzó a trabajar para este partido, contratado como asesor, para volcarse en el desarrollo del proyecto naranja en Aragón, "sin tener siquiera la certeza en ese momento" de si lograría superar la convocatoria de primarias, prevista para los primeros días de marzo, y ser finalmente el candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón.

Pérez Calvo ha aseverado: "Yo no llamé a ninguna puerta, ni me abrí hueco a codazos para ocupar un puesto en la lista autonómica de Ciudadanos en Aragón. A mí, la anterior dirección del partido, siendo presidente Albert Rivera y secretario de Organización Francisco Hervías, vino a buscarme a la empresa donde yo trabajaba desde hacía casi 30 años para ofrecerme la incorporación a un proyecto político, que me ilusionó en aquel momento y que hoy me ilusiona todavía más si cabe, a pesar de los pesares".

Para poder dar el paso, tenía que dejar su empleo, sabiendo que en el mejor escenario posible estaba renunciando a la mitad de sus ingresos. "Se añadía, además, la circunstancia de que, de manera voluntaria, renuncié desde el primer momento a cualquier tipo de excedencia, al entender que éticamente no resultaba compatible mantener vínculos de ningún tipo con un medio de comunicación, desde el ejercicio de una responsabilidad política". Hasta su incorporación a la política, era directivo en un grupo de comunicación.

"Para sortear este inconveniente, poder trabajar a pleno rendimiento y tener una cobertura salarial hasta mi incorporación a las Cortes como diputado, fuera o no el candidato, se acordó con aquella dirección un contrato laboral que se extendió desde el 19 de febrero de 2019 hasta el 19 de junio de ese mismo año, es decir, hasta un día antes de recoger mi acta de diputado y pasar a percibir la retribución correspondiente de la Cortes de Aragón. Ni un solo día, ni uno, estuve cobrando a la vez del partido y de la institución", ha contado.

Ha continuado al afirmar que las condiciones económicas fueron las acordadas y que guarda pruebas documentales, a disposición de quien se las pida, de que la cantidad a percibir "nunca fue un condicionante" por lo que ha considerado "del todo injusto y mal intencionado" que pueda decirse que él exigió un sueldo para encabezar la lista de Ciudadanos.

"Cuando yo dejé mi empresa y me incorporé al proyecto, ni siquiera se habían celebrado las primarias". Ha invitado a quien "desde dentro del partido o ya desde fuera" le acuse de haber buscado algún beneficio económico al incorporarse a Cs que muestre su última nómina "antes de entrar en política" y él estará "encantado" de mostrar la suya.

DECLARACIÓN DE BIENES

Daniel Pérez Calvo ha recalcado que "jamás" ha ocultado información en su declaración de bienes a las Cortes de Aragón y que ha respetado "escrupulosamente" lo dispuesto en el Reglamento de la cámara, indicando que cuenta con un informe de los servicios jurídicos que lo confirman y que ha puesto a disposición de todos.

El líder de Cs en Aragón ha opinado que ha pecado de "exceso de información" ya que "sin estar obligado" el pasado mes de mayo la actualizó para dejar constancia de un cambio en su situación personal, al ser nombrado vicesecretario general de Cs, "sin que las indemnizaciones que se perciben por ejercer el cargo puedan considerarse una actividad económica propiamente dicha o un desempeño laboral, incompatible con la dedicación exclusiva como diputado autonómico y portavoz del grupo parlamentario".