La Liga Árabe celebra la tregua en Gaza pero no olvida los "crímenes"

El Cairo, 21 may (EFE).- El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abuelgeit, dio este viernes la bienvenida al alto el fuego en la Franja de Gaza tras once días de conflicto armado, aunque afirmó que la tregua no significa que vayan a quedar impunes los crímenes cometidos en este periodo.

En un comunicado, Abulgueit elogió la iniciativa egipcia para poner fin a las hostilidades entre Israel y el movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto la Franja y que lanzó cohetes contra territorio israelí durante la dura ofensiva que desarrolló el Ejército de este país contra el enclave palestino.

El secretario aseguró que "los esfuerzos de Egipto y su solidaridad con el pueblo de Gaza contribuyeron en gran medida a limitar las pérdidas y poner fin a los ataques israelíes contra la Franja".

Sin embargo, subrayó que "el anuncio de tregua en Gaza no quiere decir que no se rindan cuentas por los crímenes que se han cometido durante estas jornadas sangrientas, siendo las mujeres y los niños la mitad de las víctimas" de la violencia, que dejó más de 230 muertos en la Franja.

Abulgueit insistió en que "Israel debe asumir la responsabilidad de estos crímenes y deben castigarse los perpetradores según el sistema de la Corte Penal Internacional (CPI)" de La Haya.

Asimismo, recordó que la situación no puede permanecer igual en los territorios palestinos ocupados y, por ello, "no hay alternativa sino lanzar unas negociaciones que lleven a poner fin a la ocupación y establecer un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital".

"Es la única manera de garantizar una seguridad sostenible y una paz global para los palestinos y para los israelíes por igual", concluyó.

La propuesta de tregua, negociada por Egipto, fue aceptada en la víspera por las dos partes como un acuerdo "mutuo y simultáneo" y entró en vigor en la madrugada sin la menor violación hasta el momento.