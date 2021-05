Llach (CxRep) sobre repetir elecciones en Cataluña: "Sería un desastre nacional, pero todo es posible"

BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)

El cantautor y miembro de la dirección del Consell per la República (CxRep), Lluís Llach, ha advertido este lunes de que una repetición de las elecciones catalanas "sería un desastre nacional, pero todo es posible".

"Ningún votante del 52% independentista aceptaría esta posibilidad. Pero estamos en una democracia, y si el juego democrático no llega a más, entonces haremos lo que sea y volveremos a votar. Pero no incide para nada en el CxRep", ha sostenido en rueda de prensa telemática.

También ha defendido que, en caso de que no haya un acuerdo de legislatura independentista, la función del CxRep está "más justificada que nunca", pero ha dejado en manos de ERC, Junts y la CUP la búsqueda de un consenso que represente a la mayoría independentista.

Tras asegurar que el CxRep, que encabeza el expresidente Carles Puigdemont, no debe ser el protagonista de las negociaciones ni tiene nada que decir sobre su contenido, ha negado que pongan sobre la mesa la asunción a otros del documento 'Preparem-nos' (Preparémonos) de la entidad.

"A veces se da el papel al CxRep de protagonista en estas negociaciones. Siento decepcionar a todo el mundo, pero no lo es. Son los partidos los que deben hacer su trabajo y su negociación, y nosotros ayudaremos en lo que todo lo que podamos", ha indicado.

Según Llach, el CxRep, como institución que "no hace política autonómica y que tiene un talante republicano", no ha puesto ninguna condición en estas negociaciones, y ha repetido que no buscan tutelar la política de la Generalitat.

"Es espantoso, como miembro del CxRep, imaginar que la presidencia de la Generalitat pueda ser tutelada. No lo puedo admitir como ciudadano de este país", ha resaltado el también exdiputado de JxSí, que ha evitado pronunciarse sobre que ERC acuse a la institución de querer hacerlo.

REFORMULACIÓN

Así, ha recordado que el CxRep se abrió a reformular su dirección para incorporar a todos los partidos independentistas en la dirección, y que es un planteamiento que sigue "abierto" porque, en su opinión, siempre se ha invitado a todo el mundo.

"Lo que pasa es que tenemos 97.000 personas que justifican nuestras existencia, y tenemos que ser fieles a lo que ellos han formulado. Estamos abiertos a reformular el CxRep mientras no seamos infieles a las 97.000 personas que nos justifican como institución", ha destacado.

Así, ha defendido que la presencia de Puigdemont y de los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig "es un patrimonio insustituible, aunque pueda molestar a las formaciones que no son del mismo talante" que Junts.

Después de la reuniones de los actores independentistas y el encuentro conjunto que partidos y entidades mantuvieron el 4 de mayo para abordar la reformulación del CxRep, Llach ha manifestado, desde un punto de vista personal, que no esperaba que días después se rompieran las negociaciones de la investidura entre ERC y Junts.

Además, ha defendido que el CxRep está por el diálogo, pese a mostrar su escepticismo de que pueda dar resultado: "Si los diálogos no son fructíferos, entonces estamos por la vía unilateral. Y habrá que prepararse mejor, mirar todas las circunstancias y parámetros que nos rodean, y aplicar lo que decimos en el 'Preparem-nos".