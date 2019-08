La llama de la justicia por Santiago Maldonado, viva a dos años de su desaparición

La llama del recuerdo de Santiago Maldonado sigue viva en Argentina dos años después de su desaparición y el posterior hallazgo de su cadáver, y miles de personas salieron a la calle este jueves en Buenos Aires para reclamar justicia por el activista.

En un acto de conmemoración que tuvo lugar en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Ejecutivo argentino, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, cargó contra el Gobierno de Mauricio Macri y apuntó también al Poder Judicial "que ejerce su violencia hacia las víctimas interponiendo intereses políticos".

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 durante una manifestación de una comunidad mapuche en la localidad de Esquel, en la provincia de Chubut (sur).

Su desaparición saltó al primer plano de la actualidad del país y tanto la familia de Maldonado como diferentes sectores sociales defendían que se trataba de un caso de desaparición forzosa a cargo de las fuerzas de seguridad.

En Argentina, las desapariciones forzosas fueron política de Estado durante la última dictadura (1976-1983), en la que se perdió la pista de 30.000 personas, y durante aquellos meses de 2017 ese fantasma recobró actualidad.

"En este pedido de justicia, no solo pedimos por Santiago, si no por todas y todas, porque no habrá justicia hasta que sepamos qué hicieron y dónde están los 30.000 desaparecidos", expuso en su discurso Sergio Maldonado.

Hace dos años, los carteles con la cara del artesano se volvieron icónicos, así como la frase "¿Dónde está Santiago Maldonado?", que aparecía pintada en calles de todo el país.

Hubo varias marchas en la capital argentina para aumentar la presión para que el activista, natural de la provincia de Buenos Aires, fuera encontrado con vida.

El cuerpo de Maldonado apareció en el río Chubut 78 días después de ser visto por última vez en la protesta y la autopsia determinó que había muerto por ahogamiento "ayudado por hipotermia".

La Justicia argentina dictó el sobreseimiento total del oficial de la Gendarmería Nacional Argentina Emmanuel Echazú, único imputado en la causa, a finales de 2018, en base a los resultados de la autopsia.

La familia del artesano fallecido denunció enseguida que el cierre temprano de la causa se trató de un fallo político, y apeló la decisión del juez que determinó que la muerte no fue responsabilidad de la fuerza de seguridad.

Se basaron en que los jueces no tuvieron en cuenta las circunstancias en que se ahogó el joven y que no se contó con un grupo de investigadores independientes, entre otros puntos.

En el recurso de la familia, se dudaba de la autopsia del cadáver, que "podría haberse contaminado", y se criticaban los contactos que tuvieron tanto la fiscal del caso como el primer juez, que fue recusado y apartado de la causa, con autoridades políticas.

"El proceso está plagado de impunidad, de mentiras, de pistas falsas establecidas por el propio Estado, por el propio poder Ejecutivo sin límites desde el poder Judicial", aseveró este jueves a Efe Verónica Heredia, abogada de la familia, quien añadió que pese a ello, se va "a encontrar justicia".

Ante una consulta de Efe, Sergio Maldonado también se mostró esperanzado: "Las expectativas siempre van a ser positivas. El día que yo descrea de todo esto me quedo en casa y no salgo más".

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional indicó con motivo de este segundo aniversario que es "responsabilidad del Estado" esclarecer las causas que llevaron a la muerte de Santiago.

Para la organización, la decisión judicial de cerrar la causa, algo que sucedió en noviembre de 2018, "contraviene los derechos a la verdad, la justicia y la reparación", por lo que pidieron que la Justicia asegure una nueva investigación "exhaustiva, imparcial e independiente".

Amnistía Internacional advirtió que "desvincular la muerte de Santiago Maldonado del operativo de fuerzas de seguridad en el cual se produjo puede dejar este caso en la impunidad y enviar una señal sumamente equívoca para los derechos humanos en Argentina".