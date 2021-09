Llop defiende que el actual sistema de elección del CGPJ "responde a la legitimación democrática"

Insiste en que una vez que se renueve la institución "se puede abrir el debate sobre otros modelos" para nombrar vocales

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido este jueves el actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al considerar que "responde a la legitimación democrática que tiene el origen del poder en el pueblo".

En declaraciones a la prensa durante un acto en Sevilla, recogidas por Europa Press, la titular de Justicia ha insistido en que el Gobierno de España está de acuerdo con el modelo vigente de nombramientos del órgano de gobierno de los jueces que recoge la Constitución.

Llop ha subrayado que no corresponde al Ejecutivo de Pedro Sánchez renovar el CGPJ "sino a las fuerzas políticas con representación parlamentaria". En este sentido, ha apelado a los partidos a llegar a un acuerdo para poner fin al bloqueo presente en la institución desde diciembre de 2018.

"El Grupo Socialista ya tiene un planteamiento sobre la mesa solo falta que el PP diga que sí, que es quien tiene bloqueada esa renovación", ha indicado para luego remarcar que "no hay mayor politización de la Justicia que no renovar y bloquear el Poder Judicial", tal y como dijo horas antes en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

DEBATE DE OTROS MODELOS

La ministra ha recordado que se cumplen ya más de 1.000 días con el CGPJ en funciones. "Vamos a acercarnos próximamente a los tres años de no renovación, de no cumplimiento con la Constitución, de no cumplimiento con la Ley Orgánica", ha señalado.

Por ello, ha insistido nuevamente en hacer un llamamiento a los partidos para que tengan "sentido de Estado" y "altas miras" para que "se renueve de una vez por todas" el órgano de gobierno de los jueces.

En el marco de su intervención, Llop ha asegurado que una vez resuelta la situación actual, "si es necesario", "se puede abrir el debate sobre otros modelos" de elección, pero ha advertido que "ese debate debe ser transparente".