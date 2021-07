Llop defiende la "buena salud" de la democracia pese a la mayor crispación

Madrid, 7 jul (EFE).- La presidenta del Senado, Pilar Llop, ha hecho una encendida defensa de la "buena salud" de la democracia española, frente a los "agoreros" y "pesimistas", a pesar de reconocer un aumento de la crispación y la polarización política y social que se ha visto agudizada desde que comenzó la pandemia.

Llop ha clausurado este miércoles el curso de verano "Gobernabilidad y Estado Autonómico" -organizado por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Universidad Rey Juan Carlos- con una exposición en la que ha analizado la respuesta institucional a la crisis derivada de la expansión del covid.

Ella misma ha reconocido que la ausencia de relación personal "de pasillo" en la Cámara Alta debido a las restricciones para combatir el coronavirus acumuló "mucha tensión" entre los grupos y senadores que arrancaban la legislatura sin conocerse, algo que luego se ha ido corrigiendo.

En su papel como presidenta, ha asegurado que siempre procura fomentar el diálogo y no contribuir a la crispación, aunque al mismo tiempo ha remarcado que es su "obligación" utilizar el Reglamento "con valentía" y respetando las leyes, después de que el PP haya pedido su dimisión por anular la votación de una enmienda que rebajaba el IVA de las peluquerías en la Ley de Fraude Fiscal.

Pilar Llop ha hecho hincapié en cómo el Senado ha logrado mantener su actividad, incluso durante el confinamiento del año pasado, utilizando de manera más eficiente los recursos telemáticos.

Y aunque ha admitido que se han podido "cronificar" algunos elementos que impiden mayores "avances democráticos" frenados "por el populismo, el extremismo y el radicalismo", ha recalcado que "las constantes vitales de la democracia" laten con fuerza y ni la pandemia ni estos extremismos han podido acabado con ella.

En este sentido, ha aprovechado para reprochar al PP su veto a la renovación de los órganos constitucionales, ha recordado que ella pide reiteradamente a los grupos del Senado que busquen acuerdos y asegurado que si no inicia ya el procedimiento de elección en el Senado, como reclaman las asociaciones judiciales, es para no "frustrar" unas expectativas que no se cumplirían sin consenso.

La presidenta no piensa que la "polarización afectiva" que ha crecido en la sociedad alentada por la explosión de bulos y noticias falsas a raíz de la pandemia haya situado a España en situación crítica, y ha apuntado que los datos confirman que en este índice está en niveles semejantes a los de Francia o Italia.

Sin perder el tono optimista, Llop ha enfatizado la fortaleza del entramado institucional que diseñó la Constitución y ha señalado también que esta legislatura marcada desde su arranque por la pandemia ha puesto de manifiesto cuán necesaria es la cooperación territorial, la cogobernanza y el diálogo entre las comunidades que la Cámara Alta propicia como cámara territorial.

Llop ha hecho un apunte significativo al considerar "deseable" el respeto al principio de lealtad constitucional y preguntarse si alguien pueda pensar, que alguna autonomía pueda salir en solitario de esta crisis, sin la solidaridad de todos.

Ha escuchado la intervención de Llop la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, quien le había precedido con otra ponencia en el mismo curso de la APP, en su caso para alertar de cómo la pandemia ha impactado de manera global en las desigualdades, y no solo en los países más desfavorecidos.

En su opinión, el covid-19 puede ser una "oportunidad" para "repensar" el modelo de desarrollo mundial porque la pandemia, según ha advertido, no es más que un "pálido reflejo de lo que se nos viene encima con el cambio climático".