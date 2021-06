López del Hierro se entera en el Congreso de su imputación pero no le coge por sorpresa: "Llevaba tiempo en la prensa"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del Partido Popular María Dolores de Cospedal, ha admitido en el Congreso que no sabía de su imputación en la llamada 'operacion Kitchen', que ha trascendido este miércoles por la mañana, pero en todo caso no le ha pillado por sorpresa, ya que llevaba tiempo viéndolo en la prensa.

La imputación de Cospedal y su marido se ha conocido cuando López del Hierro estaba compareciendo ante la comisión de investigación sobre esa supuesta trama creada en Interior para sustraer a Luis Bárcenas documentos comprometedores para el PP.

De inicio, López del Hierro avanzó a los diputados que por "indicación jurídica" no iba a contestar a las preguntas de sus señorías, si bien en una declaración inicial se ha desvinculado del PP subrayando que "nunca" ha formado parte de sus filas.

Ni siquiera cuando la portavoz adjunta de Vox, Macarena Olona, le ha leído el auto de su imputación, el empresario ha querido hacer comentarios.

Pero en el siguiente turno, al ser preguntado por el diputado de Podemos, Ismael Franco, si su imputación, que lleva fecha del día anterior a un comparecencia, le ha pillado por sorpresa, el empresario ha contestado: "Por sorpresa, por sorpresa, no. Venía en la prensa, llevaba tiempo".

Y cuando ha llegado el turno del portavoz de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufian, ha añadido que no sabía de su imputación al llegar a la comisión, algo que el diputado independentista ha dicho no creerse.

Al margen de esos breves comentarios, López del Hierro ha vuelto a su silencio ante las preguntas de los diputados.