López Miras critica la "manifiesta dejación de funciones" del Gobierno

Madrid, 8 jul (EFE).- El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, cree que "el Gobierno de Pedro Sánchez hizo ayer una manifiesta dejación de funciones en la gestión nacional de la pandemia" y por eso hoy el ejecutivo regional "tomará decisiones y asumirá responsabilidades como lleva haciendo desde hace 16 meses".

En declaraciones a los medios tras participar en Madrid en una jornada sobre los fondos europeos, el presidente murciano ha subrayado que "ayer hubo una reunión importantísima en lo que se refiere a la gestión de la pandemia, una reunión entre el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades autónomas, y no se tomó ni una sola decisión para contener los contagios ni una sola medida en conjunto para toda España para evitar que se descontrole todavía más la pandemia".

A su juicio, "esto es alarmante y preocupante", es algo que "no tiene sentido, no es lógico y no es eficiente" y, además, "es una irresponsabilidad por parte de quien le corresponde la coordinación nacional".

Ha añadido que "el presidente de Gobierno, si no va a tomar ninguna decisión de gestión y de control de la pandemia, tampoco debería hacer declaraciones triunfalistas ni tomar decisiones triunfalistas que luego nos llevan a esta situación".

López Miras ha opinado que el hecho de que de nuevo "se tomen 17 decisiones diferentes, como se hizo en Navidad o al inicio del curso escolar, no es eficaz y no es útil para evitar que se propague la pandemia".

Entre otras cosas, ha señalado, porque "tomar decisiones distintas en Murcia, en Andalucía, en Valencia o en Canarias no es eficaz para controlar la pandemia y para proteger a los españoles".

A su juicio, "los contagios se están descontrolando" y, aunque "afortunadamente la Región de Murcia sigue siendo la segunda comunidad con menos incidencia", en este momento "hay que tomar medidas y no se puede esperar más tiempo porque el verano está en juego".

En este sentido ha declarado que "ya hay algunas comunidades autónomas que han sido especialmente señaladas por otros países como Alemania, Reino Unido o Bélgica, y que van a tener problemas este verano".

"No queremos que ocurra lo mismo a la Región de Murcia ni al conjunto de España y esto se arregla tomando decisiones", ha asegurado.