López Miras ensalza la "estabilidad" de su Gobierno y confirma que los Presupuestos estarán listos "muy pronto"

Sobre un posible adelanto electoral, confirma que su Gobierno está "centrado" en los Presupuestos de 2021 y en la gestión de la pandemia

MURCIA, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha ensalzado que su nuevo Ejecutivo es "mucho más estable" que el anterior y, respecto a un posible adelanto electoral, ha asegurado que su Administración está centrada ahora mismo en los Presupuestos de 2021 y en la gestión de la pandemia, que cree que es "lo que preocupa a la inmensa mayoría de los murcianos".

En un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la celebración del Consejo de Gobierno extraordinario convocado este viernes para completar el organigrama de las consejerías, López Miras ha reconocido que se van a nombrar a gran parte de los responsables que quedan por nombrar, aunque no a la totalidad.

No obstante, no ha querido adelantar si la consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Valle Miguélez, asumirá definitivamente las atribuciones de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades que hasta ahora ostentaba Francisco Álvarez. "Si no les importa, esperaremos hasta el Consejo de Gobierno para que se pueda dar cuenta de un trámite formal que debe pasar por ese Consejo de Gobierno y que debe ser decidido por todos los miembros de ese Ejecutivo", ha subrayado.

ADELANTO ELECTORAL

En lo que respecta a la petición del adelanto electoral por parte de los grupos de la oposición, López Miras ha considerado que los murcianos "hoy están preocupados por el coronavirus, de que lleguen más vacunas, de que se puedan proteger todos o porque no saben lo que va a pasar con esa cuarta ola".

A su juicio, los murcianos están preocupados porque "ven que en Francia y en Italia, por ejemplo, el virus está dando muy fuerte y han tenido que cerrar prácticamente todas las actividades". Asimismo, están viendo cómo crece el número de contagios en otras comunidades.

Por tanto, ha asegurado que el Gobierno de la Región "está preocupado y ocupado en esas cosas: en gestionar la pandemia y en que tengamos unos presupuestos lo antes posible y que permitan también la gestión de esos más de 600 millones de euros de nueva inversión que llegarán con los Presupuestos de 2021".

En su opinión, los gobiernos "están para dar respuesta a los problemas y las necesidades de los ciudadanos", y cree que "ahora mismo, las necesidades de los ciudadanos se centran en la pandemia mucho más que en otras cuestiones".

En cualquier caso, ha confirmado que los Presupuestos de la Comunidad para 2021 estarán listos "muy pronto". De momento, ha confirmado que los están "ultimando" a nivel técnico, porque respecto a las cifras "ya hay prácticamente un acuerdo". Así, ha corroborado que serán aprobados "lo antes posible" por el Consejo de Gobierno y enviados al parlamento autonómico.

Al ser preguntado por si le preocupa la "inestabilidad" provocada por las peticiones para que dimita la consejera de Educación, María Isabel Campuzano, y por las críticas a los miembros "tránsfugas", López Miras ha asegurado que este Ejecutivo es "mucho más estable" que el anterior, tal y como se ha puesto de manifiesto "con los Presupuestos".

"En dos o tres semanas hemos podido cerrar los presupuestos, cuando anteriormente llevábamos cinco meses de bloqueo por una de las partes que, evidentemente, respondía a una estrategia y a un plan personal y político porque se estaba urdiendo mientras una moción e Madrid entre PSOE y Cs", según López Miras.

Ahora destaca que el Gobierno de la Región tiene "estabilidad" y todos los miembros del Ejecutivo "son conscientes de que estamos pasando una situación muy complicada y que las prioridades son la gestión de la pandemia, evitar esa cuarta ola, ayudar a los que más lo necesitan por haber sido los más perjudicados de la crisis sanitaria y aprobar esos Presupuestos".

Ha subrayado que esta situación no fue "propiciada" por el PP, sino que la propiciaron "PSOE y Cs en Madrid por meros intereses personales y por una ambición política y personal desmedida".

MARCHA DE FRANCISCO ÁLVAREZ

Al ser preguntado por si estaba al tanto de la marcha del consejero Francisco Álvarez, López Miras ha reconocido que el propio Álvarez se lo comunicó. "Me planteó que él entendía que estábamos en una situación sociosanitaria y socioeconómica muy complicada, con la pandemia y con unos presupuestos por aprobar", ha afirmado.

Así, Álvarez le transmitió que él pensaba que "en su responsabilidad estaba el hacer todo lo posible para garantizar la estabilidad al Gobierno regional, también en el parlamento autonómico".

"Lo hacía, desde luego, con esfuerzos porque estaba cómodo y tenía proyectos importantes en la Consejería pero entendía que tenía que hacer ese sacrificio para garantizar la estabilidad a un Gobierno en un momento en el que lo necesita, también en el parlamento autonómico", según López Miras.

El presidente del Ejecutivo murciano ha dicho "respetar" esta decisión y ha reconocido su "vocación de servicio y su responsabilidad para garantizar la estabilidad".

López Miras entiende que este cambio en el Grupo Parlamentario Ciudadanos va a propiciar una situación "más estable". Y es que ha recordado "lo que estábamos pasando en la Región en enero y en febrero, con 2.000 contagios al día y hasta 30 murcianos que fallecían en una sola jornada por el Covid".

"Mientras estábamos pasándolo mal y trabajando para contener esa tercera ola de Covid, los que estaban liderando el Grupo Parlamentario de Cs estaban pactando con Pedro Sánchez y el PSOE cómo hacer lo que hemos visto", tal y como ha afeado López Miras, quien critica que lo hicieron "sin calcular las consecuencias".

A su juicio, hay que "poner el foco" en quienes organizaron una "chapuza democrática sin calcular las consecuencias que iba a tener para la Región en un momento tan complejo". Asimismo, cree que esas personas "irresponsables" deben asumir "responsabilidades políticas".