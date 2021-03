López Miras espera que fracase la moción en el Ayuntamiento de Murcia: "Es un esperpento más"

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejecutivo de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este viernes que espera y trabajará para que fracase la moción de censura presentada por PSOE, Cs y Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, tal y como ha ocurrido en la Asamblea regional, porque se trata, a su juicio, de "un esperpento más".

En declaraciones al programa 'Herrera en COPE' recogidas por Europa Press, López Miras ha puesto en valor el trabajo y la gestión "impecable" del alcalde de Murcia, José Ballesta, frente a un "tripartito" que utiliza un argumento, el la corrupción, que "no es real" porque "no hay nadie investigado, imputado ni acusado".

El presidente de la Región ha hecho referencia a una encuesta publicada el pasado lunes de la que se desprende que si hubiera elecciones municipales ahora Ciudadanos "desaparecería" del Ayuntamiento de la capital, mientras Ballesta "rozaría la mayoría absoluta".

Respecto al edil de la formación 'naranja' Mario Gómez, uno de los máximos defensores de la moción de censura, ha dicho que le mueve la "ambición" hasta el punto de que su grupo ha reformulado, junto al PSOE, las previsiones del Gobierno municipal después de perder la moción en el Parlamento regional.

"El pacto era la presidencia de la Comunidad para Cs y la alcaldía para el PSOE; ahora, como ha pasado lo que ha pasado, han reorganizado ese pacto: un año la alcaldía para el PSOE y otro para Ciudadanos", ha criticado el presidente de la Región, para quien todo esto "no tiene ni pies ni cabeza".

NEGOCIACIONES CON VOX

Preguntado sobre si el Ejecutivo que lidera incluirá a partir de ahora a algún consejero de Vox, López Miras ha respondido que "todas las opciones están abiertas" porque uno de sus objetivos en estos momentos es "intentar dotar de una mayoría estable al Gobierno de la Región de Murcia".

"Los tres diputados de Vox --Juan José Liarte, Francisco Carrera y Mabel Campuzano-- se sienten atraídos por el proyecto de centro-derecha, el proyecto liberal y moderado que estoy liderando en la Región de Murcia", ha sostenido, para después asegurar que hay "puntos en común".

A partir de votar en contra de la moción de censura, "quedamos en sentarnos para ver cuáles son sus propuestas, sus puntos programáticos, y cómo se pueden llevar a cabo. Son ellos los que contactan con nosotros y los que nos manifiestan que se sienten cómodos con este proyecto de libertad", ha declarado.

UNA IMAGEN "PÉSIMA" DE LA REGIÓN

Para el jefe del Ejecutivo murciano, la imagen de la Región de Murcia ofrecida desde mediados de la semana pasada, a raíz de la presentación de la moción de censura contra su gobierno, ha sido "pésima", porque, entre otras cosas, ha obligado a "apartar a un lado las cosas importantes" para fijar la atención en una iniciativa "que no tenía ningún sentido".

Esa moción, a juicio de López Miras, "llegó en el peor momento posible" y con "una única justificación", que es "el intercambio de sillones y la ambición personal" de sus promotores, los líderes regionales de PSOE y Cs, Diego Conesa y Ana Martínez Vidal, respectivamente.

"Hasta hace una semana yo estaba bastante satisfecho con el Gobierno de la Región de Murcia. La inmensa mayoría de los murcianos valoraba muy positivamente la actuación de la pandemia y la gestión económica, con nuestras diferencias, porque la integrábamos dos partidos diferentes, pero mostrando una imagen de unidad y cohesión".

Al respecto, ha apuntado que la moción de censura fue "un golpe a la Región de Murcia" que se concretó "desde el sótano de Moncloa", y ante eso tuvo que "defender la gobernabilidad, la estabilidad de la Región de Murcia y el acuerdo firmado en 2019".

DEFENSA DE LOS DIPUTADOS QUE RECHAZARON LA MOCIÓN

López Miras ha defendido a los cuatro diputados de Cs que no apoyaron con su voto la moción de censura, Isabel Franco, Francisco Álvarez y Valle Miguélez, que votaron en contra, y Alberto Castillo, presidente de la Asamblea regional, que se abstuvo.

En este punto, ha insistido en que ninguno de los tres primeros fue premiado con una Consejería por no apoyar la propuesta de cambio de gobierno. "No estaban convencidos de que la moción era necesaria; entendían que no era el momento y que lo que hacía falta era estabilidad y un gobierno centrado en lo importante", ha aseverado.

"Al final, lo que se había firmado era un gobierno del Partido Socialista. Si Cs y la señora Arrimadas pactan con el señor Sánchez que habrá seis consejerías de PSOE y tres de Cs, es el Gobierno de Sánchez", ha dicho, tras insistir en que Franco, Miguélez y Álvarez "han querido mantener exactamente, sin variar una coma, el acuerdo de 2019, que se firmó de forma pública y transparente".

SOBRE LA VACUNACIÓN DE ALTOS CARGOS

Para López Miras, el argumento ofrecido por PSOE y Cs respecto a la corrupción en el proceso de vacunación a altos cargos no tiene consistencia, porque se trata de un caso de enero que conllevó la dimisión del consejero de Salud y de los miembros de este departamento con capacidad de decisión.

"Este caso nada tiene que ver con lo que ha dicho Cs. Hablan de 400 cargos vacunados y eso es mentira", ha puntualizado el presidente de la Comunidad, tras explicar que de esas 400 personas, 250 son rastreadores que en aquel momento, en una interpretación, se creyó necesario vacunar por estar "en primera línea".

A esto, ha sumado el hecho de que el argumento de Ciudadanos sobre la publicación de la lista de cargos públicos vacunados tampoco se sostiene porque él mismo pidió a la Consejería de Transparencia --en manos de Cs-- que se hiciera público ese listado, y esta le respondió que eso no se podía hacer al incluir datos personales y clínicos.

"Pero me da una salida; los diputados regionales, en virtud del Reglamento de la Asamblea, pueden solicitar ir a la Consejería de Salud y que les enseñen los listados, y todos los grupos parlamentarios lo solicitan, todos menos uno: Ciudadanos".

Por tanto, ha recalcado, la posición de la formación liberal obedece a "un intento de alargar este proceso" y, "como decía el líder del PSOE, estirar el chicle generando una sombra que no existe, alegando una corrupción inexistente" para firmar una moción de censura con alguien que "sí está imputado por corrupción".

Al ser preguntado por si Ana Martínez Vidal quería ser vicepresidenta, cargo ostentado por Isabel Franco, el presidente murciano ha dicho que ese "relevo" era "uno de sus principales objetivos".

Por último, López Miras ha expresado su confianza en que "hoy se inicie una nueva etapa en la Región de Murcia, que volvamos al punto de partida de hace más de una semana", para "centrarnos en gestionar la pandemia y poner los mimbres necesarios para que la recuperación económica y social llegue lo antes posible".