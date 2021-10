López Miras, sobre peaje en autovías: "es freír a impuestos a los españoles para pagar la fiesta del Gobierno central"

YECLA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha criticado que la intención del presidente Pedro Sánchez de "poner peajes en todas las autovías" se enmarca en la estrategia de "freír a impuestos a los españoles para pagar la fiesta del Gobierno de España".

López Miras ha hecho estas declaraciones en un contacto con los medios de comunicación durante su participación en la inauguración de la Feria del Mueble de Yecla al ser preguntado por la propuesta que el Gobierno de España presentará "en unos meses" para implementar peajes en las vías de alta capacidad de la red de carreteras del Estado a partir del año 2024.

"Esto es insoportable, es inadmisible, no se puede aguantar", según López Miras, quien ha instado a "pensar un poco lo que está haciendo el Gobierno central de Pedro Sánchez". Y es que ha advertido que "sube el combustible, sube el diésel, sube el precio del butano, sube el precio de la luz y, ahora, quiere que paguemos por coger nuestro coche y utilizar las autovías".

A su juicio, estas no son "políticas sociales" ni es un Gobierno de España que "ayude" a los que más lo necesitan. "Este no es un Gobierno que está ayudando a que nadie quede atrás", sino que "lo que está haciendo es pegar sablazos, con impuestos, a todos los españoles, día tras día".

En su recorrido hecho por la Feria del Mueble de Yecla, ha reconocido que ha hablado con empresarios que le han transmitido "las dificultades que están teniendo con la factura de la luz, y cómo están teniendo que repercutir y aumentar los precios de sus productos" por este motivo.

"Si a los excelentes productos y muebles que se van a exportar desde Yecla, ahora hay que incrementarles el precio porque los transportistas van a tener que pagar cada vez que discurren por un kilómetro de autovía, se va a hacer insoportable", ha aseverado.

En este sentido, ha advertido que estas políticas "van a restar competitividad, en primer lugar, a nuestras empresas", porque "van a tener que poner sus productos más caros, por el precio de la luz y por tener que pagar el peaje de las autovías cada vez que quieran exportar sus productos".

"¿De verdad que cada español va a tener que pagar para poder coger el coche e ir a donde le dé a gana, que ese es el concepto de libertad?", se ha preguntado el presidente murciano. "Desde luego, esto no es un gobierno social, creo que no son políticas sociales, no son políticas fiscales", ha concluido.