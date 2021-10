López Obrador acusa al Supremo de "proteger la corrupción y a la minoría"

Ciudad de México, 26 oct (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, acusó este martes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de "proteger la corrupción" y "a la minoría".

El mandatario criticó a los ministros de la Corte por invalidar el miércoles la reforma que impulsó su Gobierno para establecer prisión preventiva obligatoria, es decir automática, para delitos relacionados con fraude fiscal, contrabando y venta de facturas.

“Va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías”, declaró el presidente en su rueda de prensa matutina.

Sus críticas se producen un día después de que la SCJN diera la razón a la acción de inconstitucionalidad que presentaron la oposición en el Senado y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las reformas de 2019.

El oficialismo impulsó ese año reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley de Seguridad Nacional para castigar como delincuencia organizada los crímenes que tienen que ver con contrabando de facturas y fraude fiscal.

El presidente consideró que la Suprema Corte invalidó la prisión preventiva porque “se trata de delincuentes de cuello blanco" y "no pueden ir a la cárcel los ‘fifís’", como se llama en México de forma burlona a las personas arrogantes de clase alta.

“Creo que es seguir protegiendo a las minorías y castigando solo a los que no tienen agarraderas, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia, me parece que no se actuó bien”, argumentó el mandatario.

El presidente lamentó que hace falta que los otros poderes castiguen "por igual a todos los que cometen un ilícita" y "que no esté la Justicia al servicio del dinero, de los poderosos".

Aun así, prometió respetar el fallo.

El debate de la Corte mostró división, con una votación de ocho a favor de la invalidez y tres en contra, incluyendo los de las ministras Margarita Ríos-Farjat y Yasmín Esquivel, ambas propuestas por López Obrador.

El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, se opuso de forma contundente a las reformas del Gobierno por considerar la prisión preventiva "contraria al principio de presunción de inocencia".