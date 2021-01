López Obrador y Biden sostienen su primera conversación como jefes de Estado

México, 22 ene (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este viernes que conversó con el nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su primera charla como jefes de Estado en la que trataron temas como la migración, la pandemia de la covid-19 y la cooperación para el desarrollo.

"Conversamos con el presidente Biden, fue amable y respetuoso. Tratamos asuntos relacionados con la migración, el #COVID19 y la cooperación para el desarrollo y el bienestar", dijo López Obrador en un mensaje.

"Todo indica que serán buenas las relaciones por el bien de nuestros pueblos y naciones", añadió el mandatario mexicano, quien compartió una fotografía en la que estaba acompañado por el canciller Marcelo Ebrard y el exjefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que la llamada ocurrió desde la ciudad de Monterrey, norte del país, y en ella López Obrador felicitó al presidente Biden por su reciente juramentación, le expresó sus mejores deseos para su gestión y le manifestó la voluntad de su gobierno de trabajar conjuntamente en la amplia agenda bilateral.

La nota indicó que durante la conversación, el mandatario mexicano celebró el reconocimiento a las aportaciones de la comunidad migrante mexicana en EE.UU. y reiteró la tesis de México, según la cual la solución de fondo al fenómeno de la migración pasa por la promoción del desarrollo en las comunidades de origen.

Ambos presidentes acordaron que los equipos de ambos países trabajarán en conjunto para avanzar en un planteamiento común de desarrollo y bienestar.

Además, conversaron sobre el desafío que representa la pandemia de la covid-19 y subrayaron que se requiere de una cooperación efectiva entre las naciones para combatirla.

La llamada de Biden con López Obrador ocurrió tras hablar con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, que fue el primer líder extranjero al que llamó desde que llegó al poder el pasado miércoles.

El contacto telefónico se dio un día después de que López Obrador asegurara en su conferencia de prensa matutina que no hacía falta una llamada entre mandatarios dado que funcionarios de alto nivel de ambos Gobiernos "ya están enlazados".

"No hace falta, le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema. Lo sabe y nosotros sabemos que no vamos a tener ningún problema con su Gobierno", expresó el mexicano.

López Obrador, que conoció a Biden en 2012 cuando este era vicepresidente de Estados Unidos, ya habló por teléfono con el demócrata el pasado 19 de diciembre después de que fuera declarado presidente electo.

"Reafirmamos el compromiso de trabajar juntos por el bienestar de nuestros pueblos y naciones", reveló entonces López Obrador en sus redes.

Desde que Biden asumió el poder, López Obrador ha expresado en varias ocasiones que coincide con los "planteamientos principales" del demócrata, especialmente en materia migratoria, y ha celebrado la suspensión de la construcción del muro fronterizo.