López Obrador propone una "tómbola" para ordenar preguntas en su conferencia

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso este jueves establecer una "tómbola" entre los reporteros para decidir quién podrá hacerle preguntas durante su conferencia de prensa diaria.

"Pues si quieren pongan aquí una ánfora, si les parece mejor", dijo el mandatario al ser cuestionado sobre su criterio para dar la palabra a quienes acuden a sus ruedas de prensa matutinas.

Y agregó: "Resuélvanlo, porque lo mejor es una tómbola y solo se deja un lugar, uno, por si viene una persona del extranjero, una cuestión grave, se le da un lugar. Esa sería una forma buena, porque a mí también me meten en líos porque me levantan la mano" y no sé a quién darle la palabra, argumentó.

Y aclaró que él no tiene ningún problema en recibir preguntas de todos los reporteros que acuden a la "mañanera", como es conocida su conferencia de prensa diaria.

"Es que yo no tengo problema porque no tengo nada que ocultar, al contrario", insistió.

Asimismo, dejó en claro que no tiene preferencias por ningún medio de comunicación en específico. "Saben que no hay preferencias para nadie, ahora que tienen cubrebocas (mascarillas) ni les veo bien la cara", zanjó.

De lunes a viernes, a las siete de la mañana, el presidente mexicano ofrece una conferencia de prensa con la que marca la agenda política y mediática del país.

Todas las conferencias siguen la misma dinámica: el presidente comparece tras haberse reunido con su equipo más cercano, repasa las últimas decisiones que ha tomado y abre una larga ronda de preguntas con los periodistas.

En la rueda de prensa, López Obrador señala con el dedo al reportero al que le permite preguntar, aunque hay quienes han criticado que niega la palabra a los informadores "más incómodos".

Al respecto, un reportero dijo este jueves que le parecía injusto que diera la palabra hasta tres veces en una misma semana a un mismo reportero y a otros les negara la posibilidad de hacer preguntas o lo hiciera solo esporádicamente.