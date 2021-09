López (PP) censura que Sánchez tenga "manía" a Madrid y traslade su obsesión con Ayuso a los madrileños

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha recriminado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga "manía" a Madrid y traslade "la obsesión" que tiene con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a los madrileños porque son responsables de que gobierne.

Así lo ha señalado el consejero madrileño y secretario de Justicia del PP en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, en la que se ha opuesto a la pretensión de Sánchez de llevarse instituciones ubicadas en la capital a otras ciudades de España como la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En primer lugar, ha recalcado que si existe esa intención habrá que justificarla dado que la sede del órgano de gobierno de los jueces se encuentra situada en un distrito judicial de la capital próxima al Tribunal Supremo y a la Audiencia Nacional.

"No tiene sentido, qué pretende. Puede haber una manía a Madrid. Sánchez gobierna contra Madrid y así se lo han dicho los madrileños el pasado 4 de mayo", ha recalcado.

Por otro lado, se ha preguntado qué ganaría una ciudad periférica con un órgano de gobierno de los jueces que deja de producir las sinergias que produce al no estar ubicada en la capital.

Ante ello, el dirigente popular ha insistido en que este tipo de decisiones requieren de "un consenso político", pero en este caso que no se busque ese consenso sino trasladar "una imagen negativa de Madrid al resto de España", es un extremo que a su juicio no se consigue. "No va a conseguir enfrentar a Madrid con España", ha subrayado.

"Sánchez tiene manía a Madrid y lo ha pagado en las urnas. Está obsesionado con Madrid y traslada su obsesión con Ayuso a los madrileños porque son responsables de que gobierne. Y lo hace pagar con cosas de esta naturaleza", ha censurado.