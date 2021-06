López (PP) replica a Calvo que conviene leerse las resoluciones y no manipularlas

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha replicado a la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, que "conviene leerse las resoluciones completas y no manipularlas", recordando que el Tribunal Supremo determinó en un auto que no es competente para resolver sobre los asuntos del Consejo Interterritorial de Salud.

Así lo ha señalado López en una intervención en 'RNE', recogida por Europa Press, después de que ayer Calvo aludiera a una resolución del Alto Tribunal que obligaría a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a acatar lo aprobado el miércoles en el seno de este organismo.

El consejero ha detallado que en el momento en el que se publique la orden comunicada de la ministra de Sanidad lo estudiarán los servicios jurídicos del Gobierno regional "en la misma línea" que se hizo el pasado octubre con dos órdenes comunicadas del exministro Salvador Illa que obligaban a cerrar Madrid.

Respecto a Calvo, ha dicho que duda de que se haya leído la resolución del Supremo que tanto cita relativa a un auto dictado el 30 de septiembre de 2020. López como jurista tiene "predisposición" a leerse las resoluciones, algo que ha recomendado a la vicepresidenta para "luego explicarlas y no manipularlas".

"El auto lo único que dice es que no es competente para resolver sobre actos del Consejo Interterritorial y de soslayo dice lo mismo respecto a las Conferencias Sectoriales, cutos acuerdos sí son obligatorios porque lo dice la Ley del Sector Público. El auto determina que el competente es la Audiencia Nacional porque hay un miembro del Gobierno", ha recalcado el exjuez.

Así, ha insistido en que el asunto lo van a resolver los tribunales agregando que confían en la Justicia. "Hay una ley que regula el Consejo Interterritorial y luego una Ley que regula el régimen del sector público y es de aplicación siempre la Ley Especial", ha reiterado.

También ha llamado la atención en que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, cuenta con el apoyo en su documento de trece comunidades autónomas que cuentan con una población de no más de 17 millones de habitantes mientras las que se oponen superan los 30 millones.

Por ello, cree que "no se pueden imponer medidas restrictivas de una parte pequeña a una mayoría y hay que tenerlo en cuenta". "Han votado en contra Madrid, Cataluña, Andalucía... Hay que pedirla consenso y que no imponga", ha recalcado.

De este modo, ha reafirmado que el documento aprobado supone "una decisión absolutamente disparatada, jurídicamente cuestionable y políticamente totalmente ajena de un consenso que es fundamental en esta materia".

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, ha criticado de nuevo a la ministra Darias por su "gran torpeza" en el ámbito sanitario, jurídico y político por "generar un absoluto desequilibrio en las CCAA y en la ciudadanía".

Según López, se tenía que haber hablado antes entre todos y alcanzar acuerdo y "no imponer decisiones en un momento en una situación mejor por la vacunación". "No tiene sentido, justificación y no es proporcional", ha aseverado.