Los partidos celebran renuncia de Puigdemont, que ya esboza su rol en el 14F

Barcelona, 12 nov (EFE).- La mayoría de partidos catalanes han celebrado la decisión de Carles Puigdemont de renunciar a ser presidenciable en elecciones catalanas, si bien el expresidente ya esboza el que será su papel en el 14F, con la intención de ser cabeza de lista simbólico por Barcelona y formar "ticket" electoral con el candidato de JxCat a la investidura.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, y el conseller de Territorio, Damià Calvet, pugnarán en las primarias de JxCat para elegir al presidenciable del partido en los comicios, después de que Puigdemont confirmara ayer desde Waterloo su renuncia a ser candidato a la Presidencia, aunque sí avanzó que estará en la lista electoral y "liderará" el proyecto.

El expresidente catalán no dio detalles sobre qué puesto de lista podría ocupar, pero fuentes del partido consultadas por Efe lo sitúan con toda probabilidad como posible cabeza de lista "simbólico" por Barcelona, dejando a otro líder ser "candidato efectivo".

Según esas fuentes de JxCat, después de su anuncio de ayer, Puigdemont prevé dejar que el protagonismo recaiga ahora sobre los dos candidatos a esas primarias, Borràs y Calvet, respecto a los que él mantendrá una postura absolutamente neutral.

Cerrado anoche el plazo para presentar candidaturas para elegir al aspirante a la presidencia de la Generalitat -a Borràs y Calvet se les sumó el militante de base Joan-Ramon Colomines-Companys, sin apenas opciones-, el calendario de primarias se alargará aún durante varias semanas, con hasta tres votaciones telemáticas a la vista.

La primera votación será el 28 y 29 de noviembre, para elegir al presidenciable o "candidato efectivo"; después, a mediados de diciembre, se efectuará una segunda votación para las primeras posiciones de la lista; y, finalmente, en tercer lugar, el resto de la candidatura.

La intención de Puigdemont es, según esas mismas fuentes, posicionarse próximamente para aspirar a ser cabeza de lista por Barcelona de forma simbólica, y formar así "ticket" electoral con el candidato a la Presidencia que resulte elegido, sea Borràs o Calvet.

Pero la decisión del expresidente de la Generalitat no solo ha sacudido el espacio político de JxCat, sino que ha tenido repercusión en el resto de formaciones políticas, en un momento en que se empieza a aclarar cuál puede ser el panorama de candidatos que se enfrentarán en las elecciones del 14 de febrero.

En una entrevista con Catalunya Ràdio para hablar de su libro "The case of Catalans", la eurodiputada y exconsellera Clara Ponsatí ha dicho "no estar sorprendida" por la decisión del expresidente catalán: "Puigdemont dijo ayer que quería liderar su proyecto político, pero que no veía viable ser candidato a la autonomía, cosa que me parece normal. Me parece normal que no concurra a primarias de su partido".

Desde Esquerra, pese a que públicamente no se han posicionado y respetan la decisión de Puigdemont, fuentes del partido consultadas por Efe valoran que Puigdemont admita que no está en condiciones de ser presidenciable, algo que consideran que no había reconocido en toda la pasada legislatura o cuando trató de ser investido presidente, recuerdan.

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha opinado que Puigdemont ha renunciado a ser presidenciable de JxCat porque "todavía se acuerda de que la última vez dijo que si ganaba volvería y no volvió. Y, por lo tanto, no quiere incurrir nuevamente en esa contradicción".

Durante una visita al distrito energético de Granollers junto al alcalde de esa ciudad, Josep Mayoral, Iceta ha afirmado que la presencia del expresidente en la candidatura de JxCat constituye un intento de "apuntalar" un proyecto independentista que "atraviesa momentos muy difíciles", como consecuencia del "fracaso" de la gestión el actual Govern de JxCat y ERC.

Ciudadanos, en voz del eurodiputado Jordi Cañas, ha reaccionado a la renuncia a ser candidato de Puigdemont destacando su "coherencia": "Tengo que reconocer que al menos así no intentará engañar a nadie, como hizo las últimas dos veces", ha ironizado Cañas.

En el programa "Cafè d'idees" de La 2 y RNE-Ràdio4, el dirigente ha ido incluso más allá al señalar que estar "confiado" en que salga adelante el suplicatorio en el Parlamento Europeo, porque "Puigdemont es un campeón de las agresiones al Estado de Derecho".

La Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (PE) iniciará el próximo lunes 16 de noviembre la revisión de las solicitudes de levantamiento de inmunidad de Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, tras varios meses con este proceso en pausa debido a la crisis del coronavirus.

En una línea similar, fuentes del PP catalán han explicado que creen que el paso al lado de Puigdemont demuestra que "la ficción del 'gobierno legítimo' de Waterloo", en alusión a la ciudad belga en la que reside el expresidente, "no se la creen ni los más hiperventilados".

Y es que la candidatura de Laura Borràs, marcando "perfil propio", interpretan esas mismas fuentes populares, evoca una suerte de "rebelión" contra las directrices de Puigdemont que, a juicio del PP, ya se pudo ver en el último período de Quim Torra al frente de la Generalitat.