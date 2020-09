Los sindicatos de sanidad advierten de una escalada de protestas en Madrid

Madrid, 15 sep (EFE).- Los principales sindicatos de la sanidad pública en la Comunidad han advertido hoy al Gobierno regional de una escalada de protestas y paros si no rescata del "abismo" a la Atención Primaria y al resto del sector sanitario, "hundido y colapsado" desde hace años.

La Mesa Sectorial de Sanidad (Satse, CCOO, CSIT-UP y UGT) han convocado este mediodía concentraciones ante todos los centros del Servicio Madrileño de Salud (Sermas)para reclamar una sanidad púbica de calidad a la que se han unido otras centrales obreras.

Durante una concentración en el Hospital Clínico de San Carlos, el secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha explicado a EFE que la sanidad de la región precisa de una importante inyección financiera, no esos "80 ridículos millones en tres años" que planteó ayer para la Atención Primaria la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Según Cedrún, tras colaborar con la Administración regional durante los peores momentos de la crisis, tanto CCOO como "supongo que otros sindicatos ya no van a estar en este papel, va a ser un papel mucho más proactivo y más exigente, y le mando un mensaje a Ayuso: sabe lo que tiene que hacer, tiene recursos para hacerlo por tanto que lo haga porque si no aparte de la crisis social, sanitaria y económica vamos a enfrentarnos a un grave conflicto social".

Además de la concentración convocada el próximo día 21 frente a la Consejería de Sanidad, "una vez vuelvan todas la plantillas de las vacaciones se planteará un incremento de las movilizaciones. Pensábamos que iba a haber una respuesta del Gobierno regional con un plan muy serio en el ámbito sanitario y no ha sido así", ha concluido.

El secretario general del sindicato médico Amyts, Julián Ezquerra, ha subrayado que las protestas de hoy son una "apuesta" por sacarla adelante, que está en el abismo, que está colapsada, hundida, sobre todo en la Primaria donde cada día hay unos 70 centros de salud cerrados, total o parcialmente".

Ha añadido que hay médicos que pasan consulta diaria a 70 pacientes y "esto viene de muy atrás: lo que la pandemia ha hecho es aflorar aún más la situación" de un sistema "con las costuras muy rotas y que ahora ha demostrado que es insuficiente para dar un servicio de calidad".

Amyts ha convocado una huelga indefinida el próximo día 28, que comienza con la Atención Primaria y a la que después se irán incorporando el Summa 112 y los hospitales.

El secretario de UGT Sanidad Madrid, Julián Ordoñez, ha exigido recuperar todos los recursos y los derechos que "hemos estado perdiendo durante tantos años y que ahora se ha visto que no hay intención de recuperar".

Aparte de las concentraciones hoy en todos los centros del Sermas y la protesta del 21 ante la Consejería de Enrique Ruiz Escudero, Ordoñez ha recalcado que "si esto no tiene visos de solución empezaremos a plantear paros parciales y hasta llegar a la huelga general si es necesario".

El portavoz de Csit Unión Profesional, Gabriel Sierra, ha pedido que se cumplan los compromisos adquiridos por el Gobierno regional antes de la irrupción de la pandemia, "muchos de los cuales podían ser parte de la solución" a la actual crisis.

Además ha exigido el fortalecimiento de la Atención Primaria que "está en un estado crítico y es un pilar de la sanidad publica; requiere de una inversión grande y urgente".

El presidente de CSIF Sanidad Madrid, Fernando Hontangas, ha asegurado que el sistema sanitario madrileño "está sobrepasado y va a estarlo todavía más" y ha añadido que la Sanidad de la Comunidad de Madrid está muy lejos en cuanto a financiación respecto a otras comunidades autónomas.

"El personal de atención primaria no puede más, ya no hay personal enfermero para cubrir ciertas plazas en hospitales, no hay médicos de familia, no hay pediatras... La situación de la sanidad madrileña es insostenible, de ahí las movilizaciones", ha subrayado.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Pepu Hernández, ha acudido también a la concentración en defensa de la sanidad pública, donde ha dicho que el anuncio de la presidenta del gobierno regional de invertir 80 millones en atención primaria es “claramente insuficiente”, ya que “tendría que poner a disposición al menos 800 millones”.