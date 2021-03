Lozano se muestra "orgullosa" de estar en la lista del PSOE, "equipo ganador" frente a la "confrontación" de Ayuso

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La 'número cinco' de la lista del PSOE a las elecciones del 4 de mayo, Irene Lozano, hasta ahora presidenta del Consejo Superior de Deportes (CSD), se ha mostrado orgullosa de pertenecer a la candidatura de Ángel Gabilondo, a su juicio, el equipo "ganador" frente al estilo de confrontación de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

"Estoy muy agradecida por las palabras que me has dedicado Ángel. Te admiro desde hace mucho tiempo porque me inspiras por tu sabiduría, tu paciencia y porque creo que hace falta, más que nunca, un hombre como tú que sepa ver la vida llena de matices en la política", ha trasladado Lozano durante la presentación de su incorporación a la lista socialista.

Para Lozano, la Comunidad necesita "un gobierno serio" que "se tome en serio las cosas", dejando "el espectáculo para los artistas y los políticos para resolver los problemas de la gente". De hecho, considera que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid "no se ha tratado de paliar la situación sobrevenida de la pandemia" y considera que la han agravado por no colaborar y "confrontar siempre".

"En este equipo ganador tenemos experiencia de gobierno para gestionar los fondos europeos y la transformación en igualdad e inclusividad frente a los que quieren convertir Madrid en un turismo de borrachera y no de talento", ha concluido.